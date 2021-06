Fiuggi – Cinemadamare, i cortometraggi dei giovani Filmmaker (VIDEO) | TG24.info

Il più grande raduno di giovani Filmmaker del mondo ha fatto tappa a Fiuggi. Da lunedì scorso i ragazzi stanno girando i cortometraggi e questa sera alle ore 21 a Piazza Trento e Trieste si svolgerà la serata conclusiva della tappa di Fiuggi di Cinemadamare, con la visione dei loro lavori. Il format poi proseguirà attraversando tutta l’Italia.

Saranno proiettati i cortometraggi realizzati durante la prima settimana di Campus dai “Cidiemmini”, interamente girati a Fiuggi. I corti sono stati scritti, diretti e prodotti dai giovani Filmmaker, ospiti della città. I film presentati, oltre a rappresentare un’occasione di formazione e produzione per i partecipanti, e di promozione per il territorio, offrono al pubblico la possibilità di godere di un evento culturale di indubbia originalità, attraverso la visione di film dai generi più disparati: dallo sperimentale al videoclip, dal mistery al drammatico. I vicoli del centro, le abitazioni storiche, la natura, la storia faranno da sfondo alle vicende narrate dalle sceneggiature dei cineasti, che saranno premiati per le loro opere nel corso della serata evento. Chi si aggiudicherà il “Best Film” e gli altri attesi premi tra: Pelin Marie dalla Turchia, Andrea Gallacci, Alessandro Panzolli e Lorenzo Baldi dall’Italia, Leandro Sousa dall’Argentina, Elizabeth Martinez dagli Stati Uniti, Jules Baron dalla Francia, Poul Samrani dal Libano, Nick Beaumont dal Regno Unito, Aura Rosciano dal Venezuela, Marius Stancu dalla Romania? “Con la serata conclusiva a Fiuggi di questa prima tranche del Festival Itinerante Cinemadamare, si celebra il Cinema nelle sue più straordinarie declinazioni: il talento, la passione, la determinazione e la multiculturalità. Con rammarico non posso essere presente alla serata conclusiva di questa iniziativa, ma sono sicura che i miei concittadini renderanno il giusto omaggio al lavoro svolto da questi giovani filmmaker che hanno raccontato Fiuggi attraverso la loro loro lente caleidoscopica. Una grande emozione per una città che torna a pensare in grande, grazie all’opportunità datale dalla Regione Lazio, dal Presidente Zingaretti, e con la collaborazione del Comune di Fiuggi nella persona della Vicesindaca Marina Tucciarelli. Speriamo di poter accogliere presto tutto lo staff di Cinemadamare che ringrazio in maniera particolare”. Queste le parole del consigliere regionale, Sara Battisti.

Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, e il più lungo Campus della cinematografia e dell’audiovisivo, per la Formazione, la Promozione e la Produzione: si svolge in 10 regioni italiane; dura 3 mesi; viaggia per oltre 7.500 chilometri. Tutte le settimane in ogni tappa, città, regione 50 giovani cineasti italiani e stranieri (oltre 30 nazionalità presenti) girano decine di short movies. Il Campus offre a tutti anche workshop e lezioni di cinema interamente gratuiti; favorisce la creazione del pubblico per il Cinema di qualità; promuove la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere; incentiva il lavoro comune tra filmmaker di diversi Paesi; valorizza territori italiani solitamente esclusi dalla grande produzione, sempre alla ricerca di nuove locations. Uno dei cortimetraggi in programma questa sera è “L’anniversario di Marius” di Gabriel Stancu. Rosa festeggia l’anniversario di matrimonio con Roberto. Mentre lo aspetta per cena, passa il pomeriggio in piscina con suo fratello minore, Angelo. Iniziano a commentare un fatto di cronaca appena accaduto: il corpo seminudo di un ragazzo trovato in un campo a qualche chilometro dalla città. Roberto arriva prima del previsto e gli sguardi tra i tre si riempiono di enigmi e inquietudine.



Anna Ammanniti