Fiuggi – Chiude i battenti la sede CAf della Cisl FNP | TG24.info

Chiude i battenti la sede CAF della CISL FNP di Fiuggi. La decisione, presa probabilmente a seguito di una riorganizzazione interna, è stata comunicata in questi giorni dalla sezione di Frosinone ed ha immediatamente generato una valanga di polemiche.

Un polverone che si è alzato subito dopo l’annuncio dei responsabili locali alla clientela, con la rabbia degli utenti che è esplosa questa mattina in una protesta clamorosa. Il motivo sta nel fatto che molti cittadini, soprattutto anziani, ormai hanno individuato nella sede CISL di Fiuggi un punto di riferimento per lo svolgimento delle pratiche pensionistiche e non solo: dichiarazione dei redditi, contribuzione, agevolazioni fiscali e consulenze.

Ricordiamo che la sede CISL FNP di Fiuggi è un punto di riferimento anche logistico per tutta l’area Nord della provincia di Frosinone. Sono molti i servizi erogati ai cittadini dei comuni limitrofi, come Trevi nel Lazio, Filettino, Torre Cajetani, Acuto, Trivigliano; utenti che giungono anche da Piglio, Guarcino e Vico nel Lazio.

Da qui è partito un accorato appello a non chiudere un servizio definito da tutti “utile, indispensabile ed eccellente”, anche perché la cessazione, prevista il 30 novembre prossimo, porterebbe un aggravio di costi e di sacrifici a carico dei cittadini, costretti a spostarti nelle sedi di Anagni o Alatri.

Insomma dopo quasi diciotto anni di attività consecutiva, la sede CISL FNP chiude i battenti e ogni cambiamento, ormai è noto, porta malumori e disservizi.

Marco Ciancarelli