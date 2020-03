Fiuggi – Asl, donna di Fiuggi di ritorno dal Nord: “Ecco cosa si sta facendo”

In riferimento alla donna di Fiuggi di ritorno dal Nord e risultata positiva al test del Coronavirus (Covid-19), la Asl di Frosinone comunica quanto segue.

la donna è ricoverata all’Istituto Spallanzani in discrete condizioni e stabile; il Servizio Igiene Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL sta effettuando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna disponendo fin da subito l’isolamento fiduciario per le persone con le quali ha avuto contatti diretti; è importante tenere sempre presente che, in caso di sintomi respiratori e/o febbrili, non bisogna recarsi al pronto soccorso ma chiedere un consulto telefonico al proprio Medico di Famiglia (MMG) o, in caso di bambini, del Pediatra di Libera Scelta e seguire le indicazioni che danno; è altrettanto importante, in caso di sintomi respiratori e/o febbrili, non solo non recarsi al Pronto Soccorso e comportarsi come detto sopra ma non bisogna recarsi neppure agli AMBUFEST, PAT e Ambulatori; le strutture interessate e la dirigenza aziendale sono in costante collegamento con la task-force regionale; è disponibile il numero verde della regione Lazio 800118800.