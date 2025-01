Fiscalità di vantaggio: a breve la graduatoria delle imprese, intervista a Francesco De Angelis | TG24.info

(di Dario Facci) Era stata approvata in via definitiva al Senato quasi due anni fa, poi sottoscritta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che ha assegnato al Consorzio Industriale del Lazio ben 113 milioni di euro. A breve è attesa la graduatoria che permetterà alle imprese di ottenere in concreto gli aiuti.

Parliamo della fiscalità di vantaggio per la quale l’allargamento alle zone industriali ex Cassa del Mezzogiorno, dunque, anche alle province di Frosinone e Latina, si deve proprio all’iniziativa del Consorzio Industriale del Lazio condotto da Francesco De Angelis. Lo abbiamo sentito:

De Angelis, ebbe una buona intuizione quando ipotizzò l’allargamento alle zone ex Cassa del Mezzogiorno. Il territorio come ha risposto?

“Molto bene devo dire. Sono soddisfatto. La mia sollecitazione qualche anno fa è stata raccolta dai parlamentari ed è diventata una norma. Le imprese hanno risposto in modo estremamente positivo al bando. È una cosa importante per lo sviluppo delle imprese della nostra regione perché si tratta di 136 milioni. La norma, inoltre, tocca le zone ex Cassa del mezzogiorno e quindi le province di Frosinone, Latina, una parte della provincia di Rieti e alcune zone delle Marche. Torna per queste zone uno strumento utile che, appunto, dagli anni della Casmez non c’era più stato. Ora attendiamo la graduatoria che, a quanto pare è in via di licenziamento e le imprese che hanno i requisiti e hanno presentato la domanda potranno avere aiuti per qualcosa come duecentomila euro. Un’opportunità importante”.