Filettino – Bloccato dalla bufera di neve, dializzato soccorso da Carabinieri e Protezione civile | TG24.info

Una vera e propria staffetta per la vita ha di fatto permesso ad un uomo della zona di far rientro a casa, visto che le condizioni meteorologiche nell’area Nord della provincia di Frosinone erano davvero pessime.

A causa di un’improvvisa bufera di neve che si è abbattuta ieri sera, la strada che collega Fiuggi agli altipiani di Arcinazzo era completamente bloccata. L’uomo, dopo le cure, avrebbe dovuto far rientro nella sua abitazione a Filettino. In pochi minuti si è attivata la macchina dei soccorsi: un mezzo fuoristrada della Protezione civile, coordinato dalla Polizia locale di Fiuggi, ha provveduto al trasporto fino agli altipiani di Arcinazzo.

Qui, nel comune di Trevi nel Lazio, il dializzato è stato trasferito su un altro mezzo SUV dei Carabinieri della Compagnia di Alatri e accompagnato in sicurezza fino al piccolo borgo sciistico di Filettino.

Una staffetta e una corsa contro il tempo, quello meteorologico appunto, considerata l’intensa bufera di neve che imperversava dagli ottocento metri in poi.

Una collaborazione importante e una mano fondamentale per le persone che si trovano in difficoltà, nei momenti come questi in cui l’emergenza climatica crea disagi considerevoli.

Marco Ciancarelli

(foto: repertorio)