Ferentino – Nuovi bandi regionali per le imprese, in Comune la presentazione

Il 12 novembre al Comune di Ferentino l’iniziativa di Lazio Innova.

Nuove opportunità per le imprese del territorio grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Lazio attraverso i bandi di Lazio Innova.

Un appuntamento importante, quello in programma per il prossimo 12 novembre, alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Ferentino, in piazza Matteotti. Si intitola ‘Ferentino. Comune delle Opportunità’ il tavolo al quale, con il sindaco Antonio Pompeo, interverranno il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini; la consigliera regionale Sara Battisti; l’assessore alle Attività produttive del Comune di Ferentino, Angelica Schietroma; la presidente della Rete ‘Le Botteghe Sotto i Campanili’, Palmira Giacchi e Silvia Turriziani di Spazio Attivo Ferentino.

A illustrare i nuovi bandi regionali, che spaziano dal supporto per l’internalizzazione agli aiuti per le piccole aziende femminili, dal sostegno per le imprese che hanno difficoltà di accesso ai canali istituzionali alla creazione e consolidamento delle start-up innovative, sarà il neo assessore regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Paolo Orneli, già presidente di Lazio Innova.