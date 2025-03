Ferentino – L’avvocato-nuotatore Patrizio Coppotelli scalda i motori per la 59^ Traversata dello Stretto | TG24.info

Patrizio Coppotelli, avvocato e abile nuotatore di Ferentino, parteciperà alla gara internazionale in acque libere della 59^ Traversata dello Stretto il prossimo 6 agosto, partenza alle ore 11, con il limite di soli 80 partecipanti.

La Traversata dello Stretto, classica competitiva del nuoto di fondo, unisce le due terre di Calabria e Sicilia all’insegna dei sani valori dello sport e della condivisione.

“Questa impresa sportiva vuole essere citata – riferisce Patrizio Coppotelli in versione atleta – sia per l’importanza dello sport, alla luce della recente riforma del lavoro sportivo e al suo ingresso nella Costituzione, che ha permesso per la prima volta il riconoscimento del diritto di accesso allo sport quale diritto facente capo alla persona umana, sia come esempio per tanti giovani, affinché intraprendano uno sport oppure non smettano di praticarlo, perché l’attività sportiva è solo portatrice di benefici per tutte le persone di qualsiasi età, non solo a livello agonistico ma anche a livello amatoriale. È inoltre portatrice di benessere psicofisico, come opportunità di sviluppo sociale della collettività, e non deve essere mai abbandonata, anzi deve essere praticata il più possibile”.

a.a.