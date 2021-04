Ferentino – II dottor Luca Lombardi e la Fisioterm partner della Nazionale Cantanti e New Dreams | TG24.info

In occasione del ritiro solidale per la ricerca sul cancro, organizzato a Villafranca di Verona dal 29 marzo all’1 aprile della Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale New Dreams è stata ribadita e rafforzata la special partner trar il centro di fisioterapia di Ferentino, Fiosioterm, già partner del Frosinone Calcio, ed in particolare del dottor Luca Lombardi (nella foto di copertina con Riccardo Fogli), cresciuto proprio nella sua terra, e diventato uno dei promotori principali della realtà fisioterapica in tutta Italia, facendosi anche testimonia di nuove tecnologie e di attrezzature all’avanguardia.

Numerosi artisti cantanti e personaggi dello spettacolo in questa tre giorni di ritiro veneto hanno hanno scoperto la realtà di Crioterapia.com, azienda che si occupa di recovery con tecnologie importate dagli Stati Uniti e che ha scelto di seguire ed affiancare la Fisioterm di Ferentino come special partner negli eventi sportivi e solidali di queste due Nazionali.

Artisti come Briga, Bugo, Boosta dei Subsonica, Riccardo Figli, Pierpaolo Pretelli hanno fatto ricorso all’esperienza e alle cure del dottor Lombardi, già in passato balzato alle cronache sportive per le sue doti e la sua esperienza, oltre che per la capacità di poter intervenire in maniera risolutiva con sistemi di recupero e pressoterapie molto apprezzate dagli artisti stessi.

Il ritiro organizzato con la Nazionale Cantanti e Nazionale New Dreams è un evento in preparazione della Partita del Cuore che si terra all’Allianz Stadium di Torino per festeggiare i 40 anni della Nazionale Italiana Cantanti e che nonostante la pandemia cercherà di coinvolgere i tanti sostenitori e fan dei vari artisti per finalità benefiche e di interesse sociale.

Un vanto per la Ciociaria la presenza ormai fissa di un professionista come il dottor Luca Lombardi, che ha dato appuntamento ai cantanti ed artisti proprio nella sua terra per farne scoprire la bellezza e le molteplici qualità.

Il prossimo impegno per il dottor Lombardi con i cantanti e artisti è già il prossimo 3-6 maggio a Cattolica, in occasione del ritiro tecnico promosso dallo sponsor Givova e in preparazione della 30° partita del cuore in programma il 25 maggio 2021 alll’Allianz Stadium di Torino.

“In questa esperienza si riesce sempre ad arricchire il proprio bagaglio personale e professionale – ha detto il dottor Lombardi -. Per me e lo staff che mi onoro di dirigere alla Fisioterm di Ferentino è motivo di grande orgoglio e stimolo a fare sempre meglio. Sappiamo i sacrifici che quotidianamente facciamo per i nostri pazienti e per ottenere i risultati che tutti ci riconoscono. Siamo un gruppo giovane, che ha tanto entusiasmo e che di fronte alle sfide della vita, nonostante anche la pandemia che viviamo ormai da un anno, non si è mai abbattuto, anzi ha cercato di rafforzarsi con coraggio e spirito di abnegazione. Amo il mio lavoro, ho grande stima del mio gruppo di lavoro, e anche nell’esperienza con la Nazionale Cantanti e New Dream ci è stato riconosciuto l’impegno e la capacità che rendono speciale la nostra missione”.

Alessandro Andrelli