Ferentino – Eredita una casa in Puglia ma trova la serratura cambiata, scatta la denuncia | TG24.info

Eredita la casa di una parente, ma quando si reca sul posto trova la serratura cambiata.

Protagonista dell’increscioso episodio un ferentinate di 56 anni. L’uomo accompagnato dal suo legale di fiducia Claudia Mancini ha fatto scattare la denuncia per violenza privata. La vicenda risale ai giorni scorsi quando l’uomo, che aveva preso possesso dell’immobile ereditato da una zia tramite la nuda proprietà, non ha potuto accedere all’abitazione, una graziosa casetta che si trova in Puglia, perchè qualcuno gli ha fatto trovare la serratura cambiata. Eppure il ferentinate aveva tutte le carte in regola per prendere possesso dell’immobile. Quando nel maggio scorso la pensionata, che aveva 98 anni, è deceduta, il 56enne, così come disposto dalla legge aveva ereditato quell’abitazione. Ormai era diventato il padrone effettivo di quella casa. Ma purtroppo così non è stato. Quando nel luglio scorso l’uomo si è recato in Puglia con la moglie ha trovato una brutta sorpresa. Il sogno di poter trascorrere qualche giorno di vacanza tra le acque dell’incantevole Ionio si è infranto davanti al portone di quell’abitazione. Le chiavi infatti non entravano più nella toppa. Saranno adesso i militari a svolgere adesso le opportune indagini per accertare chi può aver fatto una cosa del genere.

Mar.Ming.