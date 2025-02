Ferentino – Comunali, Alfonso Musa si presenta. Tre C per Ferentino: “Continuità, coesione, competenza” | TG24.info

Alfonso Musa si candida ufficialmente a Sindaco di Ferentino. La corsa, «non a capo bensì alla regia di una grande squadra», è stata lanciata stamane dal Centro congressi delle Terme di Pompeo.

«I cittadini mi conoscono, sono uno di loro», dichiara lo stimato avvocato cassazionista scelto dalla coalizione per dare continuità alla «buona amministrazione precedente». A introdurlo il due volte Sindaco Antonio Pompeo: «Ne sono onorato, nella politica così come nella vita bisogna sapersi mettere a disposizione».

Alfonso Musa, 62 anni, stimato avvocato cassazionista, si candida ufficialmente a Sindaco di Ferentino. Lo ha ufficializzato nel corso della conferenza stampa tenuta nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 marzo, nella sala congressi delle Terme di Pompeo. Il suo si potrebbe definire «un secondo, il più importante, esordio in politica», vista l’esperienza maturata in passato tra le file del PPI. Introdotto ed elogiato dal due volte Sindaco Antonio Pompeo, suo principale sostenitore, Alfonso Musa ha lanciato la sua corsa «non a capo – ha messo in chiaro lui stesso – bensì alla regia di una squadra contraddistinta da tre C: continuità, coesione, competenza». Vuole continuare lungo la strada intrapresa dalla «buona amministrazione precedente». Sa di poter contare sulla «coesione della coalizione» che lo ha scelto come “playmaker”. Mette «tutto quel bagaglio culturale e professionale», suo e di ogni singolo candidato a suo sostegno, al servizio della Città di Ferentino. «Dopo oltre trent’anni, divisi tra famiglia, lavoro e associazionismo, compio questo grande passo perché spinto dalla forte fiducia che tante persone ripongono in me – ha dichiarato, nell’occasione, Alfonso Musa -. Ho deciso di accettare la candidatura a Sindaco per senso di responsabilità nei confronti della mia Comunità. I cittadini mi conoscono, sanno che possono fidarsi di me, perché sono uno di loro. In fondo, pur in altra veste, ci sono sempre stato». «Ringrazio Alfonso Musa per aver accettato questa sfida – ha detto Antonio Pompeo -. Ci lega una storica amicizia, è stato sempre al nostro fianco. Ricordo anche che mi schierai dalla sua parte quando si candidò al Consiglio Comunale. Oggi siamo qui per presentarlo con grande convinzione alla carica di Sindaco. Sono onorato di poterlo fare in prima persona perché nella politica così come nella vita bisogna sapersi mettere a disposizione».