Ferentino – Carovana della Prevenzione fa tappa in città, visite ed esami per prevenire i tumori del seno e ginecologici | TG24.info

La “Carovana della Prevenzione” – Komen Italia fa tappa a Ferentino. Mercoledì 3 aprile in piazza Matteotti, dalle ore 10 alle 15, stazionerà il camper attrezzato e il personale sanitario al seguito.

Nell’ambito del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, saranno effettuate visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici. L’iniziativa, a cura dell’associazione Susan Komen Italia in collaborazione con l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, con il supporto di Hertz e patrocinata dal Comune di Ferentino, è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening del Lazio. Per info e prenotazioni telefonare al 0775248222. Iniziative di prevenzione assolutamente utili, se non vitali, come quelle messe più volte in campo dal locale comitato “Riprendiamoci la Sanità – Ferentino”.

a.a.