Ferentino – Beni confiscati, il Comune ottiene finanziamento per casa-famiglia per disabili

Recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata. Il Comune di Ferentino ottiene il finanziamento per la creazione di una casa-famiglia per disabili.

L’Area Affari Generali, Sicurezza Integrata e Beni Confiscati alla mafia della Direzione Regionale Affari Costituzionali ha comunicato al Comune di Ferentino l’ammissione al finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili situati in località ‘Fossa della Penna’.

Si tratta, in particolare, di un complesso immobiliare, confiscato alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 15/2001 e dalla Dgr 621/2019, che ora, grazie al finanziamento accordato dalla Regione Lazio di 64.829 euro, sarà oggetto di lavori di recupero ai fini del suo riutilizzo.

Una bella notizia per il Comune di Ferentino, ammesso al finanziamento regionale.

Il complesso immobiliare di via Forma Coperta sarà utilizzato come casa-famiglia per disabili: un risultato che premia il costante impegno dell’Amministrazione comunale nel rispondere ai bisogni della comunità e alla crescente domanda delle famiglie.

“Accogliamo questa notizia con grande soddisfazione – è il commento del sindaco Antonio Pompeo e del vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Luigi Vittori – non solo perché simbolicamente convertire un bene della mafia in un punto di riferimento per la collettività e le emergenze sociali è una vittoria della legalità sul crimine, ma anche perché, grazie al lavoro dei nostri uffici e all’impegno costante dell’Amministrazione, possiamo dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. E, in questo caso, alle fasce deboli e alle persone con disabilità, che potranno contare su una nuova struttura di riferimento. Ringraziamo, quindi, la Regione Lazio – concludono Pompeo e Vittori – per il contributo e ci impegneremo, come sempre, affinché l’iter possa concludersi entro tempi certi e rapidi”.