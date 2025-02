Ferentino – Azienda priva di autorizzazioni sotto sequestro: i carabinieri forestali denunciano l’amministratore | TG24.info

Nella giornata di ieri i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) e del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal GIP di Frosinone, su richiesta della competente Procura, avente ad oggetto i punti emissivi non autorizzati di un’azienda sita in Ferentino.

“I sopralluoghi del NIPAAF, con l’ausilio di Arpa Lazio – si legge in una nota della Procura a firma del procuratore della repubblica facente funzioni, Vittorio Misiti -, hanno evidenziato come l’azienda svolgesse l’attività produttiva senza la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera. È stato dunque denunciato, per violazione dell’art. 279 comma 2 D.Lgs. 152 del 2006, l’Amministratore Unico della società, per aver esercitato l’attività produttiva in assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall’art. 269, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente)”.

I controlli hanno anche evidenziato un deposito di materiali sulle aree esterne e a cielo aperto, impermeabilizzate e non, sprovviste di idoneo sistema di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque meteoriche, nonché accertato che le acque meteoriche erano raccolte in prossimità dei silos e convogliate nel fosso adiacente la pesa, con violazione dell’art. 137, commi 1 e 9, del D.Lgs. 152/2006.

Infine, è stato accertato lo smaltimento illecito dei reflui prodotti dallo stabilimento attraverso una vasca, mai svuotata nel corso degli anni e di cui il gestore non ne ha mai verificato la tenuta. L’Amministratore Unico della società è stato cosi denunciato anche per violazione dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs 152/2006.