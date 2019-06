Ferentino – Asfalto su alcune vie periferiche, Pompeo: “Sicurezza stradale una nostra priorità”

Lavori al via in via Quarto, via Mola di Mezzo e via Monte di Noé, nella periferia di Ferentino. La sistemazione delle strade è a cura del Comune che precisa: “a dimostrazione di una programmazione che guarda alla città nel suo insieme, senza fare differenze tra le varie aree. Nelle prime due strade è stato completamente riasfaltato il manto; nell’ultima, oltre alla bitumatura, si realizzeranno anche nuove cunette”.

Il sindaco ferentinate Antonio Pompeo e l’amministrazione evidenziano: “puntiamo in maniera decisa al miglioramento della viabilità, al decoro della città, in particolare rispetto ad arterie che permettono il collegamento con alcuni servizi essenziali, vesi la stazione ferroviaria cittadina per quanto concerne via Quarto e via Mola di Mezzo“. Lavori finanziati, e in corso di realizzazione, dalla Regione Lazio che ha premiato per la qualità il progetto presentato dagli uffici comunali. “Una delle priorità di questa amministrazione – rammenta Pompeo – è la sicurezza delle strade. Ci stiamo lavorando con impegno” (foto di repertorio).