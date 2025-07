Ferentino – Apre il nuovo parcheggio della stazione: 70 posti gratuiti e videosorvegliati per pendolari e viaggiatori | TG24.info

Finalmente ci siamo: apre ufficialmente parte del nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Ferentino, un’infrastruttura attesa da tempo e destinata a rivoluzionare la mobilità dell’area. Dalla giornata di giovedì 3 luglio il parcheggio sarà fruibile, gratuitamente.

Sono 70 i nuovi posti auto completamente gratuiti, situati nella parte alta della stazione, appena realizzata. Un’area moderna e funzionale, interamente videosorvegliata con oltre 50 telecamere attive per garantire sicurezza e controllo costante. I nuovi stalli si aggiungono a quelli già esistenti, portando a un significativo aumento della capienza complessiva per accogliere pendolari e viaggiatori.

La stazione di Ferentino si conferma così una delle più all’avanguardia del Lazio, con aree dedicate al “kiss & go” per le soste rapide e stalli riservati al trasporto pubblico, a beneficio di un sistema intermodale sempre più efficiente.

Una parte del nuovo parcheggio sarà gestita direttamente da RFI – Rete Ferroviaria Italiana, che comunicherà prossimamente le modalità di accesso e utilizzo della zona di propria competenza. La restante porzione, interamente gratuita, sarà invece gestita dal Comune di Ferentino, che si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria, come stabilito da un accordo tra le parti.

Ma le novità non finiscono qui: il Comune presenterà formale richiesta per ottenere in comodato d’uso alcuni locali della stazione, da destinare alle associazioni di volontariato del territorio, e avvierà l’iter per l’apertura di un punto ristoro/bar, offrendo così nuovi servizi ai numerosi pendolari che ogni giorno affollano la stazione.

“La collaborazione con RFI è stata fondamentale per raggiungere questo importante risultato – ha dichiarato il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta –. Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno dimostrato e i dirigenti di RFI per la disponibilità e il lavoro condiviso. Oggi consegniamo alla città un’opera strategica e moderna”.

Anche il consigliere delegato ai lavori pubblici, Alessandro Rea, ha voluto sottolineare il valore dell’opera: “Un’altra grande infrastruttura al servizio dei cittadini. Con questo intervento, la stazione di Ferentino diventa una delle più moderne d’Italia”.

L’assessore alla digitalizzazione Cristian Piermattei ha sottolineato:

“Ottimo il sistema di videosorveglianza installato: oltre 50 telecamere attive h24. Spetterà al nostro ente, in particolare al corpo della Polizia Locale, garantire la sicurezza e il controllo delle aree di competenza comunale. Una responsabilità che ci assumiamo con serietà, nell’interesse dei cittadini e di tutti gli utenti della stazione”.

L’apertura del nuovo parcheggio rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità sostenibile, sicura e a misura di cittadino, rafforzando il ruolo strategico della stazione di Ferentino nel sistema ferroviario regionale.