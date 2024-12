Falvaterra – Tre giorni di esercitazioni della protezione civile, un successo | TG24.info

È stata un grande successo, sebbene sotto un’ incessante pioggia la tre giorni di esercitazione della protezione civile effettuata a Falvaterra.

<<Essere stati scelti per il più grande evento annuale organizzato da Anpas è stato un grande orgoglio per l’amministrazione che rappresento, e per tutta la cittadinanza – spiega il sindaco di Falvaterra Francesco Piccirilli – Gli Operatori sono stati messi a dura prova in vari scenari, anche notturni, che permettono in reali situazioni di emergenza di arrivare pronti, testando anche il nostro piano di protezione civile: una sicurezza in più per la popolazione. Onorati dalla visita del Capitano Bartolo Taglietti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, unitamente al Luogotenente Carica Speciale Proietti Augusto – Comandante di Stazione dei Carabinieri Ceprano. Anche Personale della Regione Lazio, preposto ai piani di protezione civile, è venuto a farci visita, come del resto altri esponenti esperti, nazionali e regionali, del settore. Inutile dire che vi sono stati positivi riscontri da parte loro. Ma, se tutto ciò è stato possibile, lo si deve a tutti i volontari. Mi corre l’obbligo ed il dovere di ringraziare i cittadini di Falvaterra per il supporto, per i generi di conforto donati. Le associazioni, la Pro Loco, l’associazione Fabrateria, le società che hanno voluto contribuire, il Panificio Alessandro Cristofaro per essere sempre generoso, la Bottega Coquinaria e l’alimentari Serena Andreozzi per le prelibatezze donate. Ringrazio gli uffici comunali, sensibili e operativi per le loro competenze, Anna Fraioli sempre presente. Gli amministratori comunali, ognuno per la propria parte e per la disponibilità. Elisa Ceccarelli per tutto ciò che ha riguardato la Comunicazione. Ringrazio la nostra Protezione Civile, nelle persone di Rinna Santino, Francesco Simonetti, Angelica Droghei , Giuseppe Rinna. Poi, un plauso per l’operatività, la dedizione e l’impegno profuso dalla nostra Polizia Municipale, Martina Sarracino: bravissima. Se sono qui ora a raccontarvi questa storia è perché c’è un uomo che ha trasformato, come sempre, l’impossibile in possibile, c’è poco da dire se non grazie a te: Andrea Luciani>>.