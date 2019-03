Falvaterra – Incarico di vicesegretario comunale, interviene l’Osservatorio Civico

Il Comune di Falvaterra ancora una volta sotto l’attenzione della Prefettura. Inizia così una nota dell’Osservatorio Civico di Falvaterra che interviene attraverso una nota.

<<E’ motivo di stupore che – si legge nella nota Ocf – in meno di 24 ore al Sindaco di Falvaterra Antonio Lancia siano arrivate le lettere della Prefettura di Roma e della Prefettura di Frosinone con la richiesta di chiarimenti in merito alla nomina a vicesegretario comunale di Falvaterra del Comandate della Polizia Locale in possesso del diploma di ragioniere.

In particolare gli uffici delle prefetture hanno ricordato a Lancia che le funzioni di segretario comunale possono essere svolte, in assenza del segretario comunale titolare dott. Antonio Salvati sospeso dalla Prefettura di Roma, da persona con uguale profilo professionale. Il sostituto può essere individuato nell’ambito dell’albo dei segretari comunali e provinciali oppure essere nominato come vicesegretario dal comune essendo in possesso dei requisiti di legge previsti per la partecipazione al concorso di segretario comunale e segnatamente il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche.

Le prefetture hanno inoltre sottolineato che tale nomina oltre a rendere nulle le sedute di giunta e di consiglio concretizza una violazione di legge chiedendo al sindaco di voler fornire le informazioni necessarie a delineare i contorni della vicenda.

Presso la Prefettura di Frosinone è presente anche una segnalazione relativa alla correttezza delle procedure seguite a suo tempo dall’amministrazione comunale di Falvaterra per la selezione e nomina dell’attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico>>.