Expo Osaka 2025 – Al via la settimana dedicata alla Regione Lazio. Il Commissario Trequattrini: “Stiamo creando il Consorzio 5.0: promotore di sviluppo” | TG24.info

Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, e il Direttore Generale dell’Ente, arch. Claudio Ferracci, hanno partecipato al workshop di apertura della settimana della Regione Lazio presso il Padiglione Italia dell’Expo 2025 di Osaka, alla presenza delle istituzioni regionali.

“Il sistema produttivo della nostra Regione sta attraversando una fase di trasformazione profonda, che va ben oltre l’economia: riguarda la tecnologia, la società, la cultura del lavoro e dell’impresa – ha affermato il Commissario Trequattrini – Siamo nel pieno di una transizione che coinvolge imprese, territori, istituzioni e formazione, e che ci chiama a costruire oggi le condizioni per la competitività di domani. La riorganizzazione delle filiere globali, la spinta verso la sostenibilità, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale e la transizione ecologica stanno ridisegnando il nostro orizzonte industriale. Il lavoro stesso cambia, chiedendo competenze nuove, formazione continua, alleanze tra sistema produttivo e mondo educativo. In questo scenario complesso, il Lazio può contare su punti di forza strategici: una posizione centrale nel Mediterraneo, eccellenze produttive, un sistema universitario di qualità e infrastrutture in evoluzione. Accanto a questi asset, emergono nuove opportunità: dalla rigenerazione delle aree industriali dismesse, alla valorizzazione delle filiere locali, fino all’attrazione di investimenti nella green economy e nell’innovazione. Tuttavia, oggi più che mai, attrarre capitali significa saper offrire vantaggi competitivi immateriali: capitale umano qualificato, relazioni solide tra attori del territorio, infrastrutture intelligenti e servizi evoluti. È su questi elementi che vogliamo costruire la visione di un Lazio capace di diventare un vero ecosistema produttivo: un territorio dove le imprese trovano non solo spazi, ma anche conoscenza, servizi, collaborazione. In questo percorso, il Consorzio Industriale del Lazio è un alleato strategico. Lo sarà valorizzando le aree produttive, offrendo servizi avanzati alle imprese e realizzando infrastrutture digitali e sostenibili. Stiamo trasformando il Consorzio in un Consorzio 5.0: non più solo gestore, ma promotore di sviluppo. Un soggetto che facilita l’innovazione, accelera la competitività e si connette con il sistema formativo, la ricerca e le istituzioni per accompagnare la riconversione industriale. Abbiamo avviato un cambiamento profondo: una nuova organizzazione, moderna e flessibile, pronta a rispondere alle esigenze delle imprese e a guidare la trasformazione del nostro territorio. Il nostro impegno è chiaro: costruire oggi, con competenza e visione, il futuro produttivo del Lazio”.