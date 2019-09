Eventi – Premio alla memoria di Tony De Bonis alla figlia Giuliana

Premio alla memoria di Tony De Bonis, assegnato alla figlia Giuliana. Momenti di profonda commozione per l’organizzatrice di Eventi Giuliana De Bonis, convocata al ritiro di un Prestigioso Riconoscimento tenutosi in questi giorni nella Capitale, per il suo impegno verso il Fashion.

<< Un percorso per me di enorme orgoglio e di grandissima gioia – afferma Giuliana De Bonis , ricevere poi questo Premio all’interno di così tanto entusiasmo e professionalità, ha reso la mia partecipazione ancora più sentita. Dichiara poi Giuliana, di respirare aria di spettacolo sin da piccola, è stato un po’ il mio pasto quotidiano, avendo avuto un Papà come il mio, contornato dal Mondo dell’arte, dello Spettacolo. Ricordando con grande stima il Regista Cinematografico Tony De Bonis, molte le sue Opere importanti , come le sue numerose apparizioni televisive nei grandi schermi, dove lo hanno visto Ospite più volte. Giuliana, il prossimo Settembre, scenderà in Basilicata, per ricevere un nuovo Premio in ricordo del suo amato Papà Tony.

fonte: Comunicato Stampa