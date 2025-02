Eventi – “Le Unici[t]tà”, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale incontra le città nelle città | TG24.info

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale incontra le città nelle città in un ciclo di iniziative culturali promosso e organizzato nell’ambito delle attività di Terza Missione dalla Delega del Rettore per la Diffusione della Cultura e della Conoscenza-SCIRE in collaborazione con i Comuni di Cassino, Gaeta e Frosinone e con il coinvolgimento degli Stakeholders del territorio.

Anche quest’anno, gli eventi promossi e le attività organizzate mettono in primo piano le peculiarità scientifiche dei Dipartimenti dell’Università di Cassino, collegate in modo sistematico alle caratteristiche distintive dei luoghi in cui UNICAS è radicata, con azioni che favoriscono la fusione di conoscenze e competenze.

Così, “Le Unici[t]tà” diventa “Le Unicità”, sottolineando le qualità uniche della comunità accademica di UNICAS e le particolarità dei vari Dipartimenti.

L’ambito di azione de “Le Unicittà” si estenderà come sempre alle sedi di Cassino, Gaeta e Frosinone, ampliandosi poi ulteriormente con eventi mirati al coinvolgimento dei territori che costituiscono il Lazio meridionale, territori che rappresentano una realtà in costante crescita per quanto riguarda lo sviluppo di progetti e l’instaurarsi di rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni.

Il ciclo 2024 è articolato in tre stagioni: la prima è dedicata all’80° anniversario del bombardamento di Cassino e dell’Abbazia di Montecassino, la seconda, “Unisummer – Passeggiate patrimoniali dal Castello alla Città”, si terrà presso la sede Unicas del Castello angioino di Gaeta, mentre la terza, denominata “Knowledge divide: come colmare il divario di conoscenza” avrà luogo presso le sedi di Cassino e Frosinone.

L’evento inaugurale del ciclo 2024 de Le Unici[t]tà, dal titolo “Cassino Ottant’anni Dopo: (De)scrivere la Guerra tra Arte, Letteratura e Storia” si terrà martedì 7 maggio 2024, presso l’Aula 0.02 “Francesco Salerno” nel Palazzo degli Studi del Campus Folcara, con inizio alle ore 15.00, e sarà l’occasione per presentare il fascicolo 7 della rivista “Trame di Letteratura Comparata”, intitolato “Letteratura e guerra: La Battaglia di Cassino 1944-2024”, a cura di N. Bottiglieri e S. Tomaiuolo.

Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, del Sindaco di Cassino, Enzo Salera, e della Delegata del Rettore per la Diffusione della Cultura e della Conoscenza, Ivana Bruno, interverranno Maria Teresa Giaveri (Direttrice della rivista “Trame”), Pino Valente (Presidente dell’Associazione Cassino MiA 1944), Carla Forno (Direttrice del Centro Nazionale di Studi Alfieriani) e Dariusz Kałamajski (Vicepresidente Associazione Soldati 12° Reggimento Lancieri Podolski). Gli interventi saranno moderati dai docenti del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute (DIPSUSS) Nicola Bottiglieri e Saverio Tomaiuolo.

I contributi presenti nel fascicolo numero 7 di “Trame” sono stati realizzati prevalentemente da docenti universitari ed esperti, che hanno trattato il tragico evento del bombardamento cassinate da varie prospettive storico-critiche, oltre a discutere il tema della guerra nella letteratura in vari ambiti artistici.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Laboratorio di Tecnologia, Narrativa ed Analisi del Linguaggio (TECNAL) del DIPSUSS e con il Corso di Studi di Lingue dell’Università di Cassino. A conclusione verrà piantumato, presso una delle aree verdi del Campus Folcara, un Albero della Pace.

Come ogni anno, gli eventi del Ciclo coinvolgeranno tutte le Deleghe che riguardano la Terza Missione dell’Università: Job Placement, Trasferimento Tecnologico, Sviluppo Sostenibile e Public Engagement, il CUDIR – Centro Universitario per la Disabilità, l’Inclusione e la Ricerca e il CUOri – Centro Universitario per l’Orientamento. Sui temi del Movimento e del Benessere ad essere coinvolti saranno anche la Delega alla Salute e Sport e il CUS – Centro Universitario Sportivo.

Undici sono gli appuntamenti in programma, tutti di stampo pluridisciplinare, che spazieranno dalle tematiche inerenti i luoghi e gli eventi collegati alla Battaglia di Cassino fino ai più importanti temi dell’attualità scientifica e sociale riguardanti il digital divide e le problematiche relative alla necessità di sviluppare i rapporti di collaborazione tra ricerca, impresa e territorio, passando per il racconto del progetto di superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali in via di attuazione presso la sede Unicas del Castello angioino di Gaeta, finanziato interamente nell’ambito dei progetti PNRR del Ministero della Cultura.

Il tutto completato da una speciale attenzione alle espressioni artistiche nelle loro diverse forme, con una serie di visite guidate alla raccolta di arte contemporanea UNI.AR.CO dell’Ateneo di Cassino, con il racconto degli artisti e della loro produzione, con l’allestimento di mostre monografiche presso il Rettorato di Cassino e le altre Sedi dell’Ateneo e con passeggiate patrimoniali che guideranno i partecipanti tra i luoghi e le opere d’arte presenti sul nostro territorio.

