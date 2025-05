Enti Locali – La Giunta regionale approva protocollo d’intesa con Upi Lazio per supporto attività amministrative | TG24.info

La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, di concerto con l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti e con l’assessore all’Urbanistica, al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito, Giuseppe Schiboni, ha approvato il protocollo di intesa biennale tra Regione Lazio e UPI- Unione delle Province italiane del Lazio finalizzato a migliorare il coordinamento e l’efficienza operativa delle Province nel Lazio su alcuni ambiti tematici di prioritario interesse comune.

Le attività che verranno svolte nell’ambito del Protocollo, finanziate attraverso i fondi POC – Programma Operativo Complementare – saranno finalizzate in particolare alla realizzazione di un servizio di supporto agile e integrato attraverso i sistemi digitali, ideato per coordinare e assistere le Province del Lazio nelle attività istituzionali e operative. Il protocollo di intesa avrà una durata di 24 mesi, nell’ambito dei quali saranno realizzati diversi interventi per migliorare il coordinamento e l’efficienza operativa delle Province nel Lazio e supportare le Province nelle attività amministrative e gestionali.

«Il protocollo di intesa recepisce le istanze delle Province del Lazio che abbiamo raccolto in numerosi incontri con UPI Lazio. In questo modo la Regione Lazio porta avanti e consolida il proprio impegno nel fornire supporto per l’efficientamento e la semplificazione amministrativa, facilitando le province nell’erogazione dei servizi e regolamentando e facilitando i rapporti con gli uffici regionali. Attraverso questo protocollo di intesa, inoltre, mettiamo a regime quanto realizzato nell’ambito del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica, progetto realizzato nell’ambito del PNRR promosso dalla Regione Lazio e coordinato da una cabina di regia che ha coinvolto l’ANCI e l’UPI Lazio. Continueremo a lavorare al fianco delle autonomie locali del Lazio per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti e capillari» spiega l’assessore Luisa Regimenti.