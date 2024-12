Emergenza cinghiali, si procede con il piano di abbattimento: la Provincia scrive ai Comuni dell’Atc Fr2: “Segnalateci le criticità” | TG24.info

Emergenza cinghiali: la Provincia scrive ai Comuni dell’Atc Fr 2 chiedendo loro di segnalare la presenza di criticità in modo da poter inserire le zone nel piano di abbattimento. Ecco la nota del presidente del consiglio provinciale, nonché delegato alla polizia provinciale, Gianluca Quadrini.

<<Gent.le Comune, a seguito del nostro intervento e delle nostre sollecitazioni, lo scorso 24 agosto 2023, ai sensi della DGR Lazio n. 650 del 28 luglio 2022, la Regione Lazio ha approvato la Direttiva Regionale del 24.08.2023 che prevede interventi di controllo diretto della specie con l’abbattimento selettivo dei cinghiali e interventi in situazioni impreviste e non programmabili, principalmente in orario notturno, utilizzando i selecontrollori iscritti all’Albo Regionale ed afferenti all’ATC FR2.

Sempre nella stessa Direttiva Regionale viene conferito incarico alla Polizia Provinciale di realizzare dei piani di abbattimento e di coordinamento degli interventi.

In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, con delega alla Polizia Provinciale, si chiede di segnalare tutte le criticità che questa specie animale sta generando sul vs comune al fine di prevenire i danni alle colture agricole, di tutelare il suolo e le produzioni zoo-agro-forestali e contenere tutti i rischi per l’uomo e gli animali. In modo che i nostri organi di polizia provinciale possano garantire il coordinamento del servizio e un tempestivo intervento.

Pertanto si richiede di inviare una e-mail per segnalare le eventuali criticità presenti sul Vs comune ai seguenti indirizzi: ATC FR2 – info@atcfr2.it; Polizia Provinciale – poliziaprovinciale@provincia.fr.it; Presidenza del Consiglio – presidenza.consiglio@provincia.frr.it; Provincia di Frosinone – protocollo @pec.provincia.fr.it.

In questo modo sarà possibile coordinare sinergicamente gli interventi di controllo diretto e il prelievo della specie cinghiale nel territorio dell’ATC FR2>>.