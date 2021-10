ELEZIONI – Tutto pronto per il VOTO di domenica e lunedì. Tutte le info | TG24.info

Conclusi i comizi nella notte di sabato, e dopo il silenzio elettorale di oggi, almeno per quello che prevede una legge del 1956, ci si inizia a preparare per una due giorni sicuramente infuocata in tutto il Lazio.

Domenica e lunedì saranno 106 i Comuni del Lazio chiamati alle urne per rinnovare i consigli comunali ed eleggere i nuovi sindaci, uno su tutti Roma.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 nella giornata di domenica e dalle 7 alle 15 in quella di lunedì, prossimo. Poi inizierà lo spoglio.

In provincia di Frosinone saranno, invece, 24 i comuni al voto: Acquafondata, Alatri, Alvito, Arce, Casalattico, Castrocielo, Castro dei Volsci, Collepardo, Colle San Magno, Esperia, Fumone, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Roccasecca, Sgurgola, Sora, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Vallecorsa, Vicalvi e Viticuso. Due quelli in cui è previsto l’eventuale turno di ballottaggio: Alatri e Sora.

In provincia di Latina sono 12 le città chiamate alle urne a partire dal capoluogo Latina, poi: Castelforte, Cisterna, Formia, Itri, Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sezze, e Sperlonga. L’eventuale secondo turno di ballottaggio è previsto in 5 città: Latina, Cisterna, Formia, Minturno e Sezze.

In provincia di Roma oltre che alla Capitale, si voterà anche a Frascati, Marino, Mentana e Olevano Romano.

Come nella passata tornata elettorale, svoltasi durante la pandemia, ci sono le già note regole da rispettare. Distanziamento, obbligo della mascherina, sanificazione delle mani in entrata e uscita e percorsi obbligati. L’elettore dovrà inserire la scheda nell’urna con le proprie mani. Gli elettori in isolamento domiciliare perché positivi al Covid che hanno fatto richiesta entro il 28 settembre potranno esprimere il loro voto da casa. I ricoverati votano nel seggio speciale allestito in ospedale.

Come in altre occasioni, ma in maniera del tutto inedita, Tg24 seguirà dalle ore 15 di lunedì 4 ottobre la diretta elettorale con aggiornamenti continui e una lunga diretta video/social.

Al. And.