Elezioni Regionali – Daniela Maura si dimette da Consigliere Provinciale, entra Stefania Furtivo | TG24.info

Sono arrivate questa mattina attraverso i social le dimissioni da Consigliere Provinciale di Daniele Maura, candidato al Consiglio Regionale del Lazio con Fratelli d’Italia. Questa mattina, poco prima delle ore 11 la nota pubblicata sui social network attraverso i suoi canali ufficiali.

“Nella politica può risultare anomalo dimettersi, ma io la la vedo così, non sono attaccato alle poltrone, intendo la politica solo ed esclusivamente come impegno a favore della collettività.

Pertanto pur non avendo alcun obbligo di legge, ma essendo impegnato attualmente nella competizione elettorale per le elezioni regionali che mi prende tempo dalla mattina alla sera, ieri ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere provinciale. Subentrerà al mio posto l’amica Stefania Furtivo (prima dei non eletti) con cui ho già condiviso la scorsa legislatura.

Faccio il mio più un grande in bocca al lupo a Stefania per il lavoro che la attende e che sono certo svolgerà in maniera proficua per la nostra comunità.

Nella foto Stefania Furtivo, con Daniele Maura e l’onorevole Massimo Ruspandini.