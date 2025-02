Elezioni Europee – I probabili candidati di punta nel collegio Italia Centrale | TG24.info

(di Dario Facci) A circa 15 giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni europee cominciano a delinearsi con una certa precisione le ipotesi in campo per i vari partiti. Il numero di seggi del Parlamento Europeo che sono destinati al collegio elettorale dell’Italia Centrale sono 15. Tanti saranno, dunque, al massimo i nominativi che i partiti presenteranno nelle loro liste.

FRATELLI D’ITALIA

In Fratelli d’Italia resta ancora in piedi il nodo più importante, quello della candidatura o meno di Giorgia Meloni. La discesa in campo della premier, com’è facile intuire, è tutto fuorché ininfluente. Per il resto, a parte la ricandidatura di Nicola Procaccini e della possibile scesa in campo di Stefano Quarzo, le voci che circolano ruotano soprattutto intorno a consiglieri regionali. Il primo è il presidente dell’assise, Antonello Aurigemma. Si parla di un possibile ritorno a Bruxelles per la vice presidente della Giunta Regionale, Roberta Angelilli e anche dell’assessore all’ambiente Fabrizio Ghera. Si tratta comunque, è bene sottolinearlo, di voci.

PARTITO DEMOCRATICO

Per quanto riguarda il Partito Democratico la selezione dei nomi principali pare piuttosto concreta: la candidatura di Elly Schlein pare quasi certa e comporterebbe il passo indietro della sua principale collaboratrice, Marta Bonafoni. Gli altri candidati di punta sarebbero l’ex segretario del partito Nicola Zingaretti, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’eurodeputata uscente Camilla Laureti, la marchigiana Alessia Morani, l’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio.

MOVIMENTO5STELLE

Molto sotto traccia le candidature per il Movimento5Stelle. Per ora l’unico quasi certo sembrerebbe il sociologo Giuliano Pacetti. Si sentono i nomi di Angela Salafia e Gianluca Portici ma per ora si tratta di voci non accreditate.

LEGA

Per la Lega invece la situazione pare ben delineata. In pista il coordinatore regionale del Lazio, Davide Bordoni. Da tempo in pista in tutto il collegio è l’ex presidente del Consiglio Regionale Mario Abbruzzese che si muove insieme all’uscente Cinzia Bonfrisco e alla consigliera regionale Laura Cartaginese. Saranno in lista anche le uscenti la pisana Susanna Ceccardi e Maria Veronica Rossi come pure il pontino Matteo Adinolfi.

FORZA ITALIA

Per Forza Italia è delle ultime ore la candidatura del presidente del partito, Antonio Tajani annunciata dal palco del Parco dei Medici di Roma. Con lui i candidati di punta potrebbero essere Renata Polverini e Salvatore De Meo. Non ci sarà l’uscente Alessandra Mussolini che ha optato per il collegio Sud. Probabile la candidatura di Pino Cangemi e certa quella della coordinatrice provinciale di Frosinone, Rossella Chiusaroli. La discesa in campo dell’uscente Francesca Peppucci potrebbe creare qualche problema alla Polverini.

ITALIA VIVA – +EUROPA

Altra consigliere regionale del Lazio che ha possibilità di andare in Europa è Marietta Tidei di Italia Viva, il partito che, com’è noto, ha aderito al progetto Stati Uniti d’Europa con +Europa e tutti lavorerebbero per la sua elezione nel tentativo di conquistare almeno il seggio previsto per quella coalizione.

AZIONE

Per quanto riguarda Azione da tempo si conosce la discesa in campo del consigliere regionale del Lazio ed ex assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Ancora in dubbio l’impegno diretto di Carlo Calenda.

VERDI-SINISTRA

Per quanto riguarda la squadra Verdi-Sinistra è già noto il tridente composto da Massimiliano Smeriglio (che ha lasciato il Pd), l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino e Marilena Grassadonia. Della partita sarà anche Luciano Conte.