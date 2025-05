ELEZIONI CECCANO – ANDREA QUERQUI E’ IL NUOVO SINDACO | TG24.info

Andrea Querqui è il nuovo sindaco di Ceccano.

Ha vinto al primo turno con un’affermazione netta. Lo sostenevano il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano, Alleanza Verdi Sinistra, il Movimento Cinque Stelle, Ceccano in Comune, Andrea Querqui Sindaco, Progresso Fabraterno e Nuova Vita.

“Quella di Andrea Querqui è un’affermazione importante che testimonia come il centro sinistra unito no ha rivali. La collocazione chiara, la squadra forte e coesa, il candidato giusto chiudono finalmente una stagione di governo del centro destra di Ceccano. Ad Andrea i miei migliori auguri. Ceccano non poteva avere un Sindaco migliore: umile, rispettoso, con una grande capacità di ascolto. Caratteristiche che in questo momento i cittadini riconoscono come fondamentali. No alla politica urlata, degli slogan e della propaganda. Sì alla concretezza”. Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti. “Prima Cassino e poi Ceccano – prosegue – testimoniano che in Provincia di Frosinone il PD deve farsi perno di una nuova coalizione di centro sinistra, con le forze civiche progressiste che esistono e sono radicate.

Un grazie a tutte e tutti i candidati, a tutte le liste per avere regalato ad ognuno di noi una bella pagina di storia di cui ci andare fieri”.

“Ceccano volta pagina: Andrea Querqui è il nuovo sindaco. Con la sua elezione, Ceccano apre un nuovo capitolo all’insegna del rinnovamento e della speranza. Una coalizione ampia e determinata che ha unito le forze per offrire alla città una guida fondata su trasparenza, legalità e partecipazione”. Così in una nota Luca Fantini, segretario uscente del Partito democratico di Frosinone. “Ora – prosegue – con una squadra coesa e un progetto ambizioso, l’amministrazione Querqui è pronta ad affrontare le sfide che attendono la città, restituendo fiducia e dignità a tutta la comunità. Buon lavoro”.

“Andrea Querqui, come avevamo previsto e com’è giusto che sia, è il nuovo sindaco di Ceccano – ha detto Francesco De Angelis – È stata una bella giornata di sole e un buon vento lo ha portato alla vittoria. Finalmente, dopo tanti anni, la città di Ceccano sarà di nuovo governata dal centrosinistra.

Si conclude una campagna elettorale fatta di contenuti, di programmi, di grandi progetti per rendere migliore questa città e di un candidato sindaco, diventato oggi primo cittadino, che ha tutte le capacità, lo spessore, la voglia e il profilo etico per amministrarla.

Noi lo sapevamo da tempo, da quando ho proposto la sua candidatura alle scorse elezioni regionali raccogliendo un risultato straordinario su tutto il territorio provinciale ma soprattutto qui a Ceccano. Era un segno importante. Il segno che i suoi concittadini avevano fiducia in lui. Quella candidatura ha aperto la strada alla splendida vittoria di oggi.

Oggi celebriamo una grande vittoria del centrosinistra che apre anche in provincia di Frosinone un nuovo scenario e che ci conferma che quando è unito si vince.

Da questo voto arriva dagli elettori un messaggio di unità a tutta la coalizione. Non possiamo più sbagliare e Ceccano ne è l’esempio.

Un voto in linea con quello che sta succedendo nel resto del Paese, con città importanti conquistate al primo turno, vedi Genova e Ravenna, e altre dove partiamo primi al ballottaggio.

La vittoria di oggi è una conferma dei risultati straordinari degli ultimi due anni nel Lazio. Anzio, Nettuno, Cassino, Civitavecchia, Monterotondo, Palestrina, Tarquinia sono solo alcuni degli esempi di città vinte da sindaci del Pd e del centrosinistra.

Vuol dire che al di là della propaganda, le persone hanno capito che la destra è vuota di contenuti e che non sta facendo il bene del Paese.

Per la destra la sconfitta è stata netta.

Grande Andrea, al quale spetta ora un lavoro enorme ma bellissimo, e bravi a tutte le liste e a tutti i candidati della coalizione.

Per quanto mi riguarda un pensiero particolare voglio rivolgerlo a quelli che si sono spesi per il Partito Democratico. A chi è stato eletto e a quanti hanno portato il loro decisivo contributo per questa bellissima vittoria.

Siamo una squadra fortissima!”.

Così il Collettivo Parte da Noi: “Una vittoria clamorosa. Ancora una volta grazie all’unità di una coalizione ampia, all’identità di un percorso di centrosinistra coerente e alla grande capacità del sindaco Andrea Querqui insieme a una squadra di grande spessore, a Ceccano si è stravinto.

In una città che esprimeva da anni la destra peggiore della provincia di Frosinone si afferma la proposta di un centrosinistra testardamente unitario come ha affermato più volte la nostra segretaria Elly Schlein e siamo davvero felici che insieme alla nostra Emanuela Piroli e altri candidati e candidate di spessore siamo riusciti a dare un contributo decisivo. È davvero una liberazione per la provincia di Frosinone. Da qui si alza un vento nuovo che sa di speranza. Che sa di futuro”.