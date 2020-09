ELEZIONI 2020 – Al VOTO in 9 Comuni per le Amministrative, e poi il REFERENDUM

Al voto oltre 50 mila cittadini per il rinnovo di 9 consigli comunali in provincia di Frosinone. In tutto il territorio, poi, si voterà fino a lunedì, ore 15, per il Referendum Costituzionale sulla riduzione dei Parlamentari.

Ecco il quadro delle Amministrative 2020, con Ceccano unico comune (già commissariato) dove si vota anche con l’eventuale ballottaggio.

Da stamattina alle ore 7 e fino alle 23, e domani (lunedì) dalle ore 7 alle 15, si vota in questi comuni della Ciociaria per eleggere il nuovo sindaco: Belmonte Castello, Ceccano, Cervaro, Fontana Liri, Guarcino, Patrica, Pontecorvo, Ripi e Trevi Nel Lazio.

Così la ripartizione di elettori e sezioni.

Belmonte Castello: 947 elettori e 1 sezione. Ceccano: 19.410 elettori e 20 sezioni. Cervaro: 8.035 elettori e 8 sezioni. Fontana Liri: 2.592 elettori e 4 sezioni. Guarcino: 1.316 elettori e 2 sezioni. Patrica: 2.877 elettori e 3 sezioni. Pontecorvo: 11.590 elettori e 13 sezioni. Ripi: 5.102 elettori e 5 sezioni. Trevi nel Lazio: 1.566 elettori e 2 sezioni. Nel complesso, considerando il voto per il Referendum al voto in provincia di Frosinone 481.000 per un totale di 496 sezioni.

La scheda per il referendum è di colore rosa, quella per le comunali invece azzurra. Lo scrutinio delle schede inizierà dal referendum, subito dopo la chiusura dei seggi.

Mentre invece lo spoglio delle elezioni comunali comincerà dalle ore 14 di martedì 22 settembre. Per quanto concerne le comunali, l’eventuale ballottaggio nel comune di Ceccano, si svolgerà il 4 e 5 ottobre.

Sempre oggi e domani si voterà anche per il governo di 7 Regioni: Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Campania, Marche, Puglia e questo sarà il voto che in ambito Nazionale potrà dare nuove indicazioni alle forze politiche.

Alessandro Andrelli