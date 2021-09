Editoriale – Sora applaude e si “commuove”: Eugenia è l’unica possibilità di rinascita! | TG24.info

(di Alessandro Andrelli) Bagno di folla per Eugenia Tersigni che venerdì scorso (10 settembre, ndr) ha aperto la campagna elettorale presso il ristorante Borgo dei Lecci facendo commuovere tutti con un bellissimo discorso fatto di competenza e di cuore. In una location perfetta, in cui è stato garantito il totale rispetto della normativa Covid, la squadra di Eugenia si è presentata alla città mostrandosi coesa (parola che appare inesistente per gli altri schieramenti), motivata, competente e con le idee chiare. Il progetto politico presentato è apparso logico, trasparente, pieno di concretezza. Un progetto coerente che rispecchia appieno la figura del candidato a sindaco, conosciuta da anni in città per essere stata tecnico comunale. Dopo la presentazione delle liste a sostegno, Eugenia ha preso la parola ed ha conquistato tutti.

<<Questa è la serata dei cittadini innamorati della nostra città. – ha esordito commossa – Questa è la serata della gente che crede che la nostra città può tornare a risorgere. Vogliamo vedere Sora risplendere. Questa serata vuole dimostrare che ce la possiamo fare, che possiamo veramente dimostrare a tutta la provincia le capacità della città di Sora. Un grazie a voi che siete qui di fronte a me. Grazie alla mia squadra, alle liste che mi sostengono e che hanno parlato fino adesso così bene di me. Dico di loro… sono orgogliosa della mia squadra sono orgogliosa delle persone che ho messo insieme>>.

Molte persone si sono commosse alle parole avvolgenti e travolgenti di Eugenia che, in ogni istante, ha fatto trasparire il suo amore infinito per Sora e la sua competenza, il tutto a confluire in una politica sana e fuori da ogni schema.

<<Questo è un gruppo che ha grande capacità e che lo vuole dimostrare. Vuole dire basta a questa Sora così maltrattata, così abbandonata a se stessa… Noi abbiamo creato un progetto nuovo, siamo una coalizione coesa. Innanzitutto da valori profondi e poi dall’amicizia. Abbiamo lavorato e ci siamo riuniti per dare a Sora un’opportunità, una grande e nuova opportunità, non abbiamo voluto fare l’arca di Noè, non ci appartiene. Non ci appartiene il miscuglio, non vogliamo ripetere l’esperienza della piattaforma di De Donatis del 2016 che cambia soltanto nome ma sappiamo che non porterà la nostra città da nessuna parte. Guardate il centro-destra: abbiamo assistito a un cambio di sindaco che è arrivato negli ultimi tre giorni, una vergogna!!! … Noi siamo diversi. Abbiamo creduto nella competenza, abbiamo creduto veramente nel dovere di cambiare la realtà di Sora, perché è bellissima e lo merita. Aborriamo la politica fatta di interessi, siamo stanchi degli orticelli personali, dei favoritismi spiccioli, vogliamo un territorio che guardi oltre, al futuro, che dia possibilità ai ragazzi che dia lavoro alle nuove generazioni e che non li obblighi ad andare via, i nostri ragazzi che studiano e che hanno il diritto di rimanere qui su questo territorio. Hanno il diritto di realizzarsi, di dimostrare qui quanto valgono e non lontano dalle loro famiglie e non lontano dai sacrifici che hanno fatto i loro genitori. Li dobbiamo tenere qui nostri ragazzi!!! Come sapete, io non sono un politico. Sono un tecnico, sono stata 10 anni nel comune, vicino alla gente… Sono una donna, sono una madre. Sono un ingegnere. E adesso mi metto a servizio, con impegno, della gente per dare una possibilità a questa città. Ho riflettuto tanto se accettare o meno questo ruolo perché dalla politica non devo avere assolutamente niente. Lo faccio per Sora. Lo faccio per i sorani. Lo meritano!!!>>.

Poi Eugenia è passata a parlare dei problemi della città ed a dare soluzioni. È stato immediatamente chiaro a tutti che sa cosa dice, che conosce il comune, il territorio, le problematiche della gente, gli iter amministrativi. È stata capace di spaziare su qualsiasi argomento e di entrare nel merito, con grande conoscenza storica, tecnica ed amministrativa.

<<Penso che la mia squadra… che tutti insieme rappresentiamo veramente l’opportunità di un cambiamento. Noi non abbiamo nessuno della vecchia maggioranza, gli altri gruppi sono tutti loro, mischiati. I ragazzi vengono fatti soltanto apparire ma saranno poi offuscati dai vecchi politici che prenderanno sempre gli stessi ruoli e che già sappiamo che non funzionano!!! Io oggi vi chiedo di darci fiducia. Con grande orgoglio io vi dico che noi rappresentiamo la vera opportunità di cambiamento Questa è la squadra della competenza, di chi crede di poter cambiare la politica di Sora perché niente deve avere dalla politica… vive del proprio lavoro>>

Il discorso si è concluso dopo che Eugenia ha ricordato nuovamente a tutti <<…c’è tanto da fare!!!>> (la frase che è diventato il motto di questa campagna elettorale) ed ha lanciato un appello importante <<Dobbiamo impegnarci al massimo per risolvere le problematiche di Sora. Sentitevi liberi! Sentitevi liberi di salvare Sora…perchè lo merita!!!>>.

A fine intervento una marea di applausi e di complimenti hanno abbracciato il candidato a sindaco che è stata capace di toccare i cuori, dimostrando di essere competente e coerente sin dal primo istante. Eugenia rappresenta davvero l’ultima possibilità di risalita per Sora. Eugenia è la persona giusta al posto giusto, perché vera garanzia per i giovani e per lo sviluppo della città.

Alessandro Andrelli