Economia e Territorio – La Regione Lazio protagonista a Fare Turismo | TG24.info

Si sta svolgendo a Roma, l’Università Europea, la 23° edizione della manifestazione Fare Turismo, che terrà banco fino a domani, 22 marzo. Tra gli stand protagonisti, spicca sicuramente quello della Regione Lazio, in prima linea per promuovere le eccellenze locali e l’economia.

Fare Turismo è un affermato appuntamento internazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, che prevede la partecipazione di organizzazioni di categoria, associazioni professionali, università istituzioni e aziende turistiche.

Lo stand del Lazio è animato dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e Politiche dell’Occupazione e dalla Direzione Affari della Presidenza Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport.

L’assessore regionale al Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sport, Elena Palazzo, ha spiegato gli intenti che l’ente della Pisana si è prefisso con questa partecipazione: “Puntiamo molto sul turismo come settore in grado di produrre ricchezza e occupazione nella nostra regione. Per questo è essenziale curare al meglio il settore della formazione. Nel Lazio possiamo contare su strutture di altissimo livello e su una rete di università pubbliche e private capaci di preparare al meglio chi voglia lavorare in questo ambito. Abbiamo un bisogno crescente di professionalità in grado di rispondere ai bisogni di un mercato in continua evoluzione e con una concorrenza internazionale elevatissima”.

Le due Direzioni regionali coinvolte condivideranno lo stand istituzionale allestito all’interno del Salone Espositivo proprio per garantire visibilità al territorio della Regione Lazio e alle diverse iniziative in corso e di prossima attuazione, oltre alla divulgazione sul sito www.fareturismo.it e sui materiali cartacei della manifestazione, veicolo promozionale importante per il settore turistico regionale anche attraverso i canali social e la rete web.

Cesidio Vano