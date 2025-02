Economia – È Domenico Beccidelli il nuovo presidente di Federlazio Frosinone. Prende il posto di Nino Polito | TG24.info

Grande partecipazioni di imprenditori all’Assemblea Generale dei Soci di Federlazio sede di Frosinone, svoltasi nei giorni scorsi presso il salone dell’Associazione, confermando così il forte spirito di collaborazione e il sostegno al nuovo gruppo dirigente.

L’Assemblea, convocata per il rinnovo delle cariche dell’Associazione per il prossimo triennio 2024/2027, ha rappresentato l’occasione sia per un momento di bilancio del mandato di Nino Polito, Presidente uscente, sia per tracciare le linee programmatiche per il futuro in continuità con quanto fatto fino ad oggi.

L’assemblea, all’unanimità, ha eletto Presidente di Federlazio sede di Frosinone, Domenico Beccidelli (Centro Costruzioni Srl). L’indicazione sul nome è stata fatta all’Assemblea dal Comitato dei Saggi dopo un lavoro di raccolta di indicazioni e, soprattutto, valutazioni sulla figura che potesse rappresentare al meglio l’Associazione per i prossimi tre anni.

Dopo aver rinnovato il Consiglio Direttivo con l’ingresso di nuovi imprenditori, l’assemblea ha eletto come Vice-Presidenti: Tonino Boccadamo, Area di Frosinone, Giacomo Vincentini, Area di Cassino e Fabrizio Geremia, Area di Sora.

Domenico Beccidelli, classe 1961, imprenditore del settore aeronautico, specializzato nella manutenzione elicotteristica avanzata, è a capo di un gruppo industriale di Anagni che sviluppa proprie tecnologie di eccellenza, dalla progettazione, ingegnerizzazione fino alla costruzione meccanica e alla manutenzione aeronautica, sia civile che militare.

Il Gruppo, grazie alla esperienza acquisita in tanti anni di attività, è leader del settore a livello europeo. Questa la dichiarazione di Beccidelli subito dopo la nomina:“Sono onorato della fiducia riposta in me dai colleghi, dal Comitato dei Saggi, dal Comitato Direttivo e dal Presidente uscente. Intendo proseguire nel solco tracciato finora, con un’attenzione costante a temi fondamentali quali il capitale umano, l’innovazione, le infrastrutture e la tecnologia, per affrontare con fiducia e determinazione le sfide dei prossimi anni.”

Il Presidente uscente, Nino Polito, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante il suo mandato: “Abbiamo lavorato per superare insieme periodi complessi, segnati dalla pandemia, dalle tensioni internazionali e dalla crisi energetica, sostenendo l’integrità del tessuto economico locale e l’attrattività del territorio. Sono fiero della crescita della nostra Associazione. Auguro buon lavoro all’amico, nonché Presidente Domenico Beccidelli”.