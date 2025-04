Economia – Acea bilancio 2024 da record: 4,27 miliardi di ricavi e cedola a 0,95 euro per azione | TG24.info

Ieri l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024. L’Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 332 milioni di Euro e un EBITDA di circa 1,6 miliardi di Euro e deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2024. Infine ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2026-2027 e nominato un nuovo Consigliere di Amministrazione.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024

Tra i principali risultati: il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato aumenta del 12% a 1.557 milioni di Euro (di cui circa l’85% dai settori regolati); gli Investimenti raggiungono 1.439 milioni di Euro (+26%) e sono destinati per circa il 91% alle attività regolate; Il rapporto PFN/EBITDA si attesta a 3,18x, in sensibile miglioramento rispetto a 3,49x del 31 dicembre 2023 e rispetto alla guidance (~3,4x).

La Presidente di ACEA Barbara Marinali ha commentato: “nel 2024 è proseguito il nostro impegno nello sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili, pensate per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e dei territori in cui operiamo. È stato un anno di risultati significativi che confermano la nostra capacità di coniugare visione industriale e qualità del servizio. Tradizione e innovazione continuano a orientare le nostre scelte per contribuire alla crescita sostenibile del Paese.”

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo (nella foto), ha dichiarato: “i risultati in crescita conseguiti nel 2024, accompagnati da una solida struttura finanziaria, rafforzano il nostro posizionamento e ci permettono di proseguire il percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti, in particolare nei settori regolati. Tali risultati ci consentono, inoltre, di distribuire un dividendo superiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale, continuando in questo modo a creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder”.

DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2024

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di ACEA SpA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pari a Euro 208.492.190,09 come segue:

Euro 10.424.609,50, pari al 5% dell’utile, a riserva legale; Euro 201.920.511,65 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,95, attingendo in parte alla distribuzione di riserve disponibili per Euro 3.852.931,06. Il dividendo complessivo (cedola n. 26) sarà messo in pagamento a partire dal 25 giugno 2025, con stacco cedola il 23 giugno 2025 e record date il 24 giugno 2025. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, definendone i relativi compensi. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio 2027. L’elezione dei componenti dell’Organo di controllo è avvenuta con voto di Lista, secondo le modalità stabilite agli articoli 15 e 22 dello Statuto Sociale. Nel nuovo Collegio Sindacale risultano eletti: Sindaci effettivi: Giampiero Tasco (Presidente), Ines Gandini e Carlo Ravazzin, Sindaci supplenti: Roberto Munno e Vito Di Battista. Ines Gandini, Carlo Ravazzin e Roberto Munno sono tratti dalla lista n. 1 presentata dall’azionista Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea (il 68,27% circa delle azioni ammesse al voto); Giampiero Tasco e Vito Di Battista sono tratti rispettivamente dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fincal SpA, titolare del 3,193% del capitale sociale di ACEA SpA e dalla lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali titolare complessivamente dell’1,426% del capitale sociale di ACEA SpA.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea degli Azionisti, su proposta presentata dal socio Suez International SAS, ha nominato quale Consigliere di Amministrazione Ferruccio Resta. Il nuovo Consigliere di Amministrazione resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio, ossia con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2025.