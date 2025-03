Drammatico incidente a Giugliano in Campania, muore bimba di 8 anni | TG24.info

In quattro a bordo di una Smart Fortwo, a seguito di incidente stradale muore una bambina di 8 anni. È successo nella notte di questa domenica a Giugliano in Campania (Napoli).

Una Smart Fortwo con a bordo quattro persone della stessa famiglia si è ribaltata lungo la Domitiana, è morta una bambina di 8 anni, che era sul sedile passeggero, in braccio alla madre, pare senza cintura.

In ospedale per sospette fratture la sorella di 16 anni, che si trovava dietro, nel cofano. Solo lievi escoriazioni per l’uomo alla guida. L’incidente sarebbe avvenuto in seguito a una manovra brusca legata all’alta velocità o al peso eccessivo nell’auto, omologata per due persone. L’uomo alla guida non aveva la patente.

Anna Ammanniti