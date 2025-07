Diocesi Frosinone – Il Vescovo Spreafico lascia, il successore è Monsignor Santo Marcianò | TG24.info

Monsignor Santo Marcianò nominato Nuovo Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Si insedierà il 7 settembre. Questa sera alle 20 le campane di tutte le chiese, come da tradizione, suoneranno per dare l’annuncio.

Papa Leone XIV ha annunciato oggi la nomina di Monsignor Santo Marcianò come nuovo Vescovo delle diocesi unificate di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Questa decisione segna un importante cambiamento pastorale per il territorio, unificando la guida delle due sedi episcopali.

Monsignor Marcianò subentra a Monsignor Ambrogio Spreafico, che ha presentato le sue dimissioni, come previsto dal diritto canonico, al raggiungimento dell’età di 75 anni.

Un Pastore con Ampia Esperienza

Nato a Reggio Calabria nel 1960, Monsignor Santo Marcianò porta con sé un’ampia esperienza pastorale e amministrativa. Dopo studi iniziali in economia, ha intrapreso il percorso teologico, culminato con l’ordinazione sacerdotale nel 1988. Ha servito in diverse capacità all’interno della diocesi di Reggio Calabria prima di essere nominato Arcivescovo di Rossano-Cariati da Papa Benedetto XVI nel 2006.

Nel 2013, Papa Francesco lo ha chiamato a guidare l’Ordinariato Militare per l’Italia, un ruolo di grande responsabilità che lo ha visto a contatto con il mondo delle Forze Armate.

L’episcopato di Monsignor Ambrogio Spreafico a Frosinone-Veroli-Ferentino si conclude dopo quasi due decenni di servizio dedicato. Riconosciuto come un brillante biblista, Monsignor Spreafico ha lasciato un’impronta significativa, in particolare per il suo impegno nell’ecumenismo e nel dialogo interreligioso, contribuendo a rafforzare i legami tra diverse comunità di fede.

L’arrivo di Monsignor Marcianò è atteso con interesse dalle comunità diocesane di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, che ora guardano al futuro sotto la sua guida unificata.

ECCO IL BOLLETTINO DELLA SANTA SEDE:

Rinuncia e nomina del Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, unite in persona Episcopi

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, unite in persona Episcopi, presentata da S.E. Mons. Ambrogio Spreafico.

Il Santo Padre ha nominato Vescovo delle Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, unite nuovamente in persona Episcopi, S.E. Mons. Santo Marcianò, già Arcivescovo Ordinario Militare d’Italia, conservandogli ad personam il titolo di Arcivescovo.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Santo Marcianò è nato il 10 aprile 1960 a Reggio Calabria, nell’omonima provincia e Arcidiocesi Metropolitana. Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Messina, e il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha anche conseguito la Licenza in Sacra Liturgia, nonché il Dottorato presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 9 aprile 1988.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Parroco a Santa Venere e Vicario parrocchiale della Santa Maria del Divino Soccorso (1988-1991); Padre Spirituale presso il Seminario Arcivescovile Pio XI (1991-1996); Rettore del medesimo Seminario e Docente di Liturgia e Teologia Sacramentaria (dal 1996); Direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni (dal 2000). È stato Vicario Episcopale per il Diaconato permanente e i Ministeri.

Eletto Arcivescovo di Rossano-Cariati il 6 maggio 2006, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 21 giugno successivo.

Il 10 ottobre 2013 è stato nominato Ordinario Militare per l’Italia, incarico terminato al compimento del 65° anno di età.