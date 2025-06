“‘DesTEENazione’: ad Alatri prende il via il progetto da 3,5 milioni per il futuro degli adolescenti” | TG24.info

Il Distretto Socio-Assistenziale A lancia il progetto “DesTEENazione” nella Biblioteca di Alatri: un faro di speranza e opportunità per gli adolescenti, con il più grande finanziamento mai ottenuto per il disagio giovanile.

La Biblioteca Comunale di Alatri ha ospitato l’evento inaugurale del progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dei giovani del territorio. L’incontro, preceduto da un accogliente coffee break che ha favorito il networking tra i partecipanti, ha visto una nutrita platea di autorità, rappresentanti istituzionali e cittadini.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, che ha espresso un sentito ringraziamento ai rappresentanti delle tre istituzioni chiave – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Lazio e l’Istituto degli Innocenti – oltre ai Sindaci dei comuni del Distretto, alla Responsabile dei Servizi Sociali Daniela Faraone, al Consigliere Delegato ai Servizi Sociali Umberto Santoro nonché ai dirigenti scolastici presenti. Il Sindaco Cianfrocca ha sottolineato con orgoglio che il progetto “DesTEENazione” è uno dei soli 60 progetti finanziati dal Ministero su oltre 180 presentati, evidenziando l’eccezionale riconoscimento ottenuto. Ha inoltre ribadito l’importanza cruciale delle scuole e delle famiglie nella crescita dei ragazzi, lanciando un appello all’unità per offrire ai giovani percorsi virtuosi e sicuri.

Il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali, Umberto Santoro, ha poi preso la parola, enfatizzando il “grandissimo risultato” raggiunto dal Distretto, definendolo “un distretto che funziona” grazie all’impegno di coloro che “hanno a cuore il benessere della collettività”. Con commozione, Santoro ha richiamato alla memoria gli episodi drammatici che hanno segnato la comunità, come le premature scomparse di Thomas, Willy ed Emanuele, sottolineando come “DesTEENazione” nasca proprio con l’obiettivo di bloccare fenomeni di disagio giovanile. Ha annunciato che il Distretto ha ottenuto il più grande finanziamento mai raggiunto dalla sua costituzione per il disagio giovanile, pari a 3,5 milioni di euro, per poi illustrare nel dettaglio il progetto, che sarà interamente svolto ad Alatri.

L’evento ha visto poi gli interventi qualificati di Valentina Rossi, referente per l’accompagnamento telematico dell’Istituto degli Innocenti presso la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, e Valeria Valeri della Direzione Generale dell’Inclusione Sociale della Regione Lazio, seguite da Marina Maselli dell’Istituto degli Innocenti. Dopo il coinvolgente lancio dello spot del progetto, la parola è passata a Daniela Faraone, Responsabile del Distretto Socio-Assistenziale A e Coordinatore dell’Ufficio di Piano, ha spiegato il progetto nelle sue linee guida e ha fornito ulteriori dettagli, ribadendo il Palazzo Stampa quale sede ufficiale delle attività e esprimendo infine la sua emozionata gratitudine a tutto il personale dell’Ufficio di Piano, il cui incessante lavoro ha reso possibile la realizzazione di questa ambiziosa iniziativa.

Infine, la Dirigente Scolastica dell’IC “O. Bottini” del comune di Piglio, Sabrina Monrea, ha offerto la sua prospettiva, mentre la fase più toccante è stata la testimonianza diretta e il parere in merito alla conferenza dei ragazzi e dei giovani provenienti dai vari comuni del Distretto Socio-Assistenziale A, a testimonianza del ruolo centrale che avranno nel progetto. In chiusura, è intervenuto il Dott.Pizzutelli Gianfranco, Presidente dell’ASP che prendendo parola ha voluto ringraziare il Distretto sottolineando l’importanza del progetto e la fiducia riposta in esso.