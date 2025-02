Decreto Salva Casa, illustrate le principali novità per lo sviluppo del territorio del Lazio | TG24.info

Si è tenuto oggi l’importante convegno alla presenza del ministro Salvini.

«Grazie alla diretta partecipazione del vice presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, principale promotore dell’importante intervento di semplificazione edilizia promosso dal Governo Nazionale attraverso il Decreto Salva Casa, il convegno di oggi ha rappresentato un momento istituzionale di primario rilievo per la corretta e funzionale illustrazione ai molti amministratori locali, associazioni di categoria ed operatori del settore presenti delle più importanti innovazioni intervenute in materia di urbanistica e di governo del territorio attraverso il Decreto Legge Salva Casa e attraverso le misure di semplificazione introdotte ed in corso di definizione nell’ambito della legislazione regionale in materia». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica.

«La presenza di moltissimi amministratori provenienti da tutte le province del Lazio conferma quanto sia sentita la materia nel nostro territorio regionale e quanto sia stato atteso nel corso di questi anni un intervento di snellimento e di semplificazione su temi cruciali quali, tra i principali, i cambi di destinazione d’uso, la regolarizzazione delle difformità edilizie parziali, il recupero dei sottotetti – prosegue Ciacciarelli – Il convegno di oggi costituisce una chiara rappresentazione del modo di fare politica e di rapportarsi al territorio del governo nazionale e regionale, nella consapevolezza di quanto sia importante mantenere un rapporto costante e giornaliero con chi vive ed amministra le realtà locali, così da comprenderne le principali esigenze e potenzialità di sviluppo».

«Ringrazio il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini e il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon per aver confermato la concreta vicinanza del Governo nazionale alla nostra Regione e il presidente Francesco Rocca, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Cartaginese, l’assessore regionale Renata Baldassarre, l’onorevole Davide Bordoni e l’onorevole Mario Abbruzzese per aver illustrato l’importante lavoro che la Regione Lazio sta svolgendo per il territorio», conclude Ciacciarelli.