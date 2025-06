Da Frosinone una raccolta fondi in onore di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana | TG24.info

Il brigadiere Carlo Legrottaglie è morto durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. A partire da oggi sarebbe andato in licenza, poi dal 7 luglio avrebbe lasciato ufficialmente il lavoro. 59 anni, Legrottaglie era in servizio presso il Norm della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana.

A dare il via all’iniziativa, Maurizio Trotta residente a Frosinone. “Ho iniziato una raccolta fondi per la famiglia del Carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso questa mattina in Puglia in seguito ad un conflitto a fuoco – ha spiegato Trotta – I fondi raccolti tramite la piattaforma GoFondMe saranno consegnati alla famiglia tramite la Comando dei Carabinieri”. “Un piccolo segno di vicinanza alla sua famiglia così improvvisamente privata del suo caro. Grande uomo e padre di famiglia con immenso senso del dovere e di amore per la Patria e per l’intera comunità!”