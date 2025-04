CRONACA – Fermato dai carabinieri, mostra la foto della patente sul telefonino: ma era contraffatta, denunciato | TG24.info

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano (RI) hanno denunciato un 65enne, italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di falso ideologico.

Durante un servizio notturno ,nei pressi del casello autostradale A24 “Valle del Salto”, i militari hanno proceduto al controllo di un veicolo con a bordo l’uomo.

Alla richiesta dei documenti di guida, l’uomo ha esibito sul proprio telefono cellulare la foto di una patente apparentemente intestata a lui, con tanto di fotografia e dati anagrafici, dichiarando di non avere con sé l’originale poiché in attesa della spedizione del duplicato da parte dell’Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile presso la propria residenza anagrafica in Sicilia. Ha inoltre affermato di non poter rientrare nella regione per motivi lavorativi.

Per completare l’identificazione, l’uomo ha fornito anche una carta d’identità con i medesimi dati personali. Tuttavia, a seguito di accertamenti approfonditi, è emerso che i dati riportati sulla presunta patente non risultavano presenti negli archivi ufficiali degli abilitati alla guida.

Accompagnato in caserma per ulteriori verifiche, si è accertato che l’ultima patente valida in suo possesso era scaduta nel 2005 e che quella mostrata sul telefono era una riproduzione contraffatta, ottenuta illecitamente.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di falso ideologico mentre il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.