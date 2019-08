Coreno – Il sindaco Costanzo scrive al Cotral per gli abbonamenti agevolati

Nei giorni scorsi il Sindaco di Coreno, Simone Costanzo ha preso carta e penna e scritto alla Presidente Cotral Spa, dott.ssa Amalia.

Nella missiva scrive Costanzo : “in merito all’acquisto dell’abbonamento agevolato Metrebus, avendo raccolto i disagi dai cittadini del mio comune, espongo quanto segue:

visto che la Regione Lazio promuove agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale nella regione lazio ed incentiva per l’acquisto di biciclette pieghevoli (attuazione art. 2, comma 27, della l.r. n.17 del 30.12.2014 “legge di stabilità regionale 2015″ ) con deliberazione della g.r. n° 48 del 23.02.2016 come integrata con la d.g.r. n° 311 del 13.06.2017;

vista la campagna di agevolazioni confermata per il 2019 iniziata a marzo scorso;

visto che per l’abbonamento agevolato Metrebus in questione va ritirato una Metrebus card con foto e ricaricata periodicamente;

visto che nel mio comune Coreno Ausonio sono ad usufruirne annualmente dalle 30 alle 40 persone;

vista la distanza del nostro comune dalla capitale di circa 135 km e da Rieti circa 170 km ;

preso atto del comunicato presente sul sito delle agevolazioni tariffarie : ” a seguito della chiusura dei due presidi preposti all’intermediazione per la richiesta di acquisto/ricarica della propria Metrebus card, COTRAL offre ai soli cittadini residenti nelle province di Frosinone e Latina, la possibilita’ di viaggiare gratuitamente sui propri mezzi per recarsi a Roma presso una delle biglietterie Atac”. Gli utenti interessati potranno reperire maggiori informazioni collegandosi al sito https://servizi.cotralspa.it/frm_Richiesta_Agevolazione_TPL

visto che fino all’anno scorso l’agevolazione si ritirava nei centro Cotral di Frosinone e che, viste le distanze da Roma e i tempi di percorrenza, le persone sono costrette a recarsi a Roma e a perdere una giornata di lavoro;

Considerata anche la gratuità messa a disposizione da Cotral per raggiungere Roma e ritirare l’abbonamento;

CHIEDE

considerando le difficoltà aziendali e compatibilmente con le disposizioni, di individuare delle procedure per i cittadini residenti nella Provincia di Frosinone, e quindi anche a Coreno Ausonio distanti dalla capitale, per la richiesta dell’abbonamento agevolato, magari rintroducendo la possibilita’ di ritirarlo uno dei centri Cotral presenti in provincia di Frosinone”.

Il Sindaco Costanzo in attesa di riscontro invita tutti i colleghi sindaci della Provincia a sostenere la richiesta avanzata.

