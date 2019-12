Coreno Ausonio – Una Natività in Perlato Coreno verrà deposta nei fondali del Golfo di Gaeta

Il sindaco Costanzo ringrazia Carmela Cassetta per l’attenzione per il Marmo di Coreno.

<<Voglio ringraziare Carmela Cassetta, Presidente del Parco Riviera di Ulisse per pensato all’interno del progetto Le Feste delle Meraviglie del Lazio del Parco al nostro Perlato Coreno. Un’idea nata nel mese di ottobre quando Cassetta me ne ha parlato e che mi ha visto subito favorevole per il significato e l’attenzione per la nostra pietra – ha detto il sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo -.

Ieri a Gaeta alla presenza del Presidente Cassetta, dell’Assessore Regionale Eleonora Onorati, del Vescovo Dom Pierluigi Vari, di vari rappresentanti del Comune di Gaeta e della Capitaneria di Porto, nonché della Consigliera Rosalba Belmonte in rappresentanza del Comune di Coreno in quanto io ero impegnato in concomitanza a Minturno per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Simone Di Vito si è tenuta la benedizione e la presentazione dell’opera artistica che nei prossimi giorni verrà collocata nei fondali del Golfo.

La Presidente Carmela Cassetta in occasione dell’inaugurazione ha dichiarato: “Il Mare si è abituato a ricevere il peggio da noi esseri umani: solo plastica e spazzatura. Possiamo dimostrare al Mare che siamo capaci di meglio, che è possibile una nuova alleanza tra umani e pianeta terra. Un grazie speciale alla famiglia Mattei e all’artista Costanzo per la realizzazione dell’opera in Perlato Coreno”.

“L’iniziativa di ieri con la prossima deposizione della Natività in Perlato Coreno in maniera permanente nei fondali del Golfo di Gaeta e precisamente nei pressi della Montagna Spaccata oltre ad avere un significato simbolico forte è un ulteriore motivo di promozione del Perlato Coreno. Mi associo ai ringraziamenti verso la Famiglia di Arturo Mattei e di Alessandro e Benigno Costanzo ”>>.