Coreno Ausonio – Presentato il calendario degli eventi estivi | TG24.info

Coreno d’Estate: circa 40 eventi da vivere per tutte le fasce d’età

Ci saranno letture creative per bambini, presentazioni di libri, teatro, iniziative dedicate ai diversamente giovani e tanti concerti con anche tante associazioni in campo. “Abbiamo lavorato molto per ripartire con un calendario ricco di eventi in grado di attirare nel nostro meraviglioso borgo turisti e far trascorrere ai corenesi piacevoli e interessanti serate di cultura e musica di qualità” queste le prime parole del Sindaco Simone Costanzo, della Consigliera delegata alla Cultura Rosalba Belmonte e della Consigliera delegata al Consiglio Baby Natalia Di Bello. “Siamo soddisfatti perché, come promesso, siamo riusciti ad accrescere il livello qualitativo e quantitativo del cartellone estivo presentando progetti validi che sono stati finanziati. Porteremo l’Estate musicale e culturale, in tutte le zone del paese. Infatti, oltre al centro urbano, quest’anno dopo Casale saremo anche nella frazione di Cardito e nella parte antica del paese in Piazza Nocella”. “Un ringraziamento – hanno continuato Costanzo, Belmonte e Di Bello – lo rivolgiamo a tutte le associazioni locali che arricchiscono il cartellone e animeranno con il ritorno di tante iniziative il nostro paese. Il cartellone Coreno d’Estate 2022 con Itinerari Sonori, Corenopolis, una sera a teatro si avvale del patrocinio gratuito del Gal Aurunci – Valle dei Santi, dell’Associazione Bibliotecaria Intercomunale “Valle dei Santi”, del Consorzio per la gestione dei servizi sociali del Cassinate e del contributo della Regione Lazio – Lazio Crea, del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Frosinone e della XIX Comunità Montana del Lazio. “Auguriamo a tutti una buona estate e invitiamo tutti a trascorrere qualche piacevole serata a Coreno”.