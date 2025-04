Coreno Ausonio – Il percorso cicloturistico sulle orme di San Filippo Neri finanziato dal Ministero | TG24.info

Il Comune di Coreno Ausonio è stato l’unico, in provincia di Frosinone, ad essere ammesso a finanziamento grazie al bando “Bici in Comune” voluto dal ministero dello Sport a sostegno della monilità sostenibile e riqualificazione di percorsi ciclocturistici.

Il progetto risulta novantesimo su oltre 800 presentati in tutta Italia, l’unico – come detto – finanziato in Provincia di Frosinone e il 3° nel Lazio su 6 ammessi a finanziamento.

“Cicloturistica Coreno Ausonio –Vallemaio: Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Percorso di San Filippo Neri e della Linea Gustav” – questo il mnome del progetto che riceverà un finanziamento di 50.000 euro – nasce dalla volontà di promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico dei Comuni proponenti.

“Questo intervento – spiegano dal Comune – si integra nella proposta già esistente del Cammino di San Filippo Neri e va a rafforzarla. Si tratta di un percorso storico e spirituale di circa 120 chilometri che collega Cassino a Gaeta, attraversando paesaggi fluviali, collinari, montuosi e marittimi. Il Cammino ripercorre i passi compiuti da San Filippo Neri tra il 1532 e il 1534, toccando località di grande fascino del basso Lazio come Sant’Angelo in Theodice, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Vallemaio, Coreno Ausonio, Ausonia, Esperia e Itri, per terminare a Gaeta. In particolare, il tratto che collega Coreno Ausonio a Vallemaio (terza tappa) si distingue per la sua ricchezza naturalistica e storica.

Questo segmento offre ai pellegrini e agli escursionisti un’esperienza immersiva tra formazioni carsiche, boschi rigogliosi e testimonianze significative come i resti della Linea Gustav, un’importante linea difensiva della Seconda Guerra Mondiale. Lungo il percorso si aprono punti panoramici che regalano viste spettacolari sul Mar Tirreno e sulle montagne circostanti, creando un’attrattiva per gli amanti della natura e della storia. Antichi borghi e siti culturali arricchiscono ulteriormente l’itinerario, rendendolo ideale per essere percorso a piedi, a cavallo e in bicicletta”.

La cicloturistica Coreno Ausonio-Vallemaio è un percorso di 11 km che parte dal centro di Coreno Ausonio per raggiungere il centro abitato di Vallemaio, passando per le pendici del Monte Rinchiuso, del Monte Feuci, del Monte Maio e per Località Marinaranne dove c’è il Monumento per la Pace eretto a memoria dei caduti del Secondo Conflitto Mondiale. Il monumento, realizzato con un unico blocco di marmo riporta l’incisione per la pace in tutte le lingue degli eserciti che hanno combattuto lungo il fronte della Linea Gustav. Sulla punta del monumento vi è una croce realizzata con due ordigni inesplosi. Il sentiero attraversa vari punti panoramici sul Golfo di Gaeta, sull’Arcipelago Pontino, sugli Aurunci Occidentali, sull’isola di Ischia e sulle pianure ed altipiani campani. In giornate belle è possibile ammirare in lontananza anche il Vesuvio.

“L’obiettivo principale del progetto – spiegano ancora dal municipio – è quello di creare un sistema di noleggio biciclette a pedalata assistita, permettendo a cittadini e turisti di esplorare le bellezze locali in modo ecologico e interattivo. A supporto dell’iniziativa, verrà sviluppata un’app mobile che faciliterà il noleggio e offrirà mappe interattive, informazioni storiche e naturalistiche, oltre ad aneddoti legati ai luoghi attraversati. Questo strumento renderà l’esperienza cicloturistica più coinvolgente, educativa e accessibile, contribuendo a rafforzare l’attrattività di Comuni di Coreno Ausonio e Vallemaio e a favorirne una maggiore frequentazione. L’integrazione tra la proposta cicloturistica e il Cammino di San Filippo Neri rappresenta una grande opportunità per la valorizzazione territoriale, creando un’offerta turistica innovativa che unisce storia, natura e mobilità sostenibile.

Un altro tassello dell’intervento è la riqualificazione di due aree picnic situate lungo il percorso. Questi spazi rappresentano punti cruciali per il riposo e la socializzazione, offrendo ai ciclisti e ai visitatori l’opportunità di fermarsi, godere del paesaggio e trascorrere del tempo all’aria aperta in un ambiente curato e funzionale.

“Sono molto felice che il Progetto sia stato finanziato e che sia fra i più meritevoli in Italia a testimonianza di un lavoro molto positivo che stiamo facendo sul nostro bellissimo territorio, teso a valorizzarlo ancora di più e queste risorse saranno molto utili – ha detto il sindaco Simone Costanzo – introducendo un elemento innovativo per fruire delle nostre montagne, ricche di storia e di bellezza”.