Coreno Ausonio – Distretto marmo, via ad interventi sulla viabilità e sulla rete wi-fi | TG24.info

È pronto a partire il cantiere per la sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno Ausonio.

Nei giorni scorsi, infatti, il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, e il sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo, hanno illustrato i dettagli del progetto dal valore complessivo di circa 1.200.000 euro. I lavori consentiranno di facilitare il collegamento con la strada provinciale “Taverna 50” per Castelforte e la strada regionale a scorrimento veloce 630 (Cassino – Formia) sia del centro urbano di Coreno Ausonio che dalle diverse attività industriali del marmo presenti nell’area. Il progetto che sta per essere avviato sarà realizzato grazie alla rimodulazione, voluta dal Comune di Coreno e accettata dalla Regione Lazio e dal Consorzio Industriale, del finanziamento della legge del 29 dicembre 2003 n. 376. A questo si aggiungerà anche l’intervento per la rete Wi-Fi.

Questo intervento permetterà di ridurre notevolmente i tempi necessari al raggiungimento della grande viabilità esterna del territorio comunale, velocizzando il trasporto dei prodotti delle industrie di estrazione e trasformazione del marmo presenti in zona ed accelerando il processo di sviluppo economico e sociale dell’area. Il progetto sarà realizzato seguendo più direttrici: nello specifico si procederà con la bonifica stradale delle superfici maggiormente danneggiate; rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; realizzazione di nuove opere di regimentazione delle acque superficiali di piattaforma e/o pulizia e ripristino delle esistenti; posa in opera di nuove barriere di protezione stradale; realizzazione di nuovi tratti di pubblica illuminazione. Tutti gli interventi consentiranno di adeguare e mettere in sicurezza l’intera viabilità di collegamento attualmente esistente garantendo, inoltre, la sua immediata percorribilità e fruibilità sia alle attività di estrazione e trasformazione del marmo ricadenti nell’area industriale sia ai residenti del centro abitato.<Si tratta di un progetto particolarmente importante che sarà al servizio del segmento industriale del distretto del marmo – ha affermato il presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis – L’operazione messa in campo a Coreno Ausonio, avviata dal Cosilam, permetterà di rispondere concretamente a un’esigenza che è stata manifestata dagli imprenditori e dall’amministrazione comunale. Andremo a migliorare il sistema di collegamento viario che consentirà di potersi spostare in modo più agevole. Per ogni industria è determinante avere delle strade che siano idonee al transito dei mezzi pesanti e, grazie a quest’intervento, riusciremo a risolvere una difficoltà che molti operatori del settore hanno evidenziato>. <Il progetto originario prevedeva un intervento sulla strada Pennino che avrebbe collegato la zona alta del bacino estrattivo con la viabilità comunale e provinciale della valle dell’Ausente – ha affermato il Sindaco di Coreno Ausonio Simone Costanzo– Questo era un progetto del 2005, ma visto il tempo trascorso e le necessità del bacino, pur apprezzando il progetto di partenza, si è reso necessario e opportuno rimodulare il finanziamento su altre proposte progettuali concretamente realizzabili, sempre a servizio del distretto industriale, in raccordo con la Regione Lazio e il Cosilam. Partendo dall’idea di una valorizzazione sempre maggiore di quello che è il distretto marmifero e dell’incidenza che esso ha sulla produzione del Pil provinciale abbiamo voluto rimodulare i fondi assegnati. Avremo anche la possibilità di utilizzare la rete wi-fi, che mancava nelle zona estrattiva, poiché i lavori previsti dalla convenzione con Infratel hanno riguardato soltanto il centro abitato>.

C.CAP