Coreno – Al via i lavori Astral per la viabilità | TG24.info

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di un altro cantiere nel rione Tucci. Lavori di un progetto che è stato approvato dall’attuale Giunta Comunale di Coreno Ausonio e che l’Astral, per conto della Regione Lazio, ha fatto suo e finanziato per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale, con il relativo computo metrico per 150.000 euro.

“Parliamo di un importante intervento su una delle zone che ha maggiormente subito danni dall’ultima calamità naturale, accaduta a Coreno – spiega il sindaco – Nello specifico l’intervento tende a riqualificare strutturalmente l’area pur conservando le peculiarità storiche presenti: si andrà ad intervenire su via Curiazi con il rifacimento della pavimentazione a cubetti di porfido intervallati a cubetti di Perlato royal; inoltre sono previste griglie per intercettare le acque di ruscellamento con conseguente canalizzazione verso Rio Mortella. I lavori, inoltre, prevedono la bitumazione completa di via Marconi, la realizzazione di un battuto di cemento su alcuni tratti di via Quattrociglia/via Bareolo e e su via G. Costanzo, con una forte rivalutazione della zona del nostro territorio, che attendeva interventi da anni e che grazie a questi lavori sarà più accogliente e attrattiva.

In un momento complesso come questo, ripartire è avere cura del bene comune, migliorare il patrimonio cittadino danneggiato dagli eventi meteorologici preservandolo anche per le generazioni future, innalzando il livello di vivibilità per le nostre comunità.

Il progetto infatti si pone, tra l’altro, come scopo quello di sviluppare e rendere maggiormente funzionali per i cittadini, aree che possono creare attrattive al fine di riscoprire la bellezza dei nostri borghi, in un modello innovativo di pianificazione amministrativa, che tende ad esaltare i punti di forza per far crescere il nostro paese.

Desidero ringraziare il Vice Sindaco Angelo Urgera che ha seguito il progetto e l’ufficio tecnico comunale e gli uffici dell’Astral per il lavoro svolto, nonché la Regione Lazio che ha finanziato il progetto di Coreno ritenendolo meritevole”.