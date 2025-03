Convegno itinerante: a Cassino ampi consensi per il primo dei due appuntamenti promossi dal Consorzio Intesa (VIDEO) | TG24.info

“Tempo di leggere: accogliere, ascoltare e farsi ascoltare”. La Sala Restagno del Comune di Cassino, ha ospitato lunedì mattina la prima tappa del convegno itinerante organizzato dal Consorzio Intesa. Due appuntamenti incentrati sulla lettura, nati dalle numerose attività ed iniziative rivolte ai bambini da 0 a 3 anni frequentanti i Nidi d’Infanzia, gestiti dal Consorzio, il secondo dei quali fissato per il prossimo 31 maggio presso la Villa Comunale di Frosinone a partire dalle ore 16.30.

Nell’incontro di lunedì scorso, legato alla figura storica di Maria Maddalena Rossi, a cui è intitolato il Nido d’Infanzia Comunale di Cassino, esperti del settore hanno affrontato diverse tematiche. Maria Maddalena Rossi, oltre ad essere una delle 21 donne costituenti, è stata colei che salvò tantissimi bambini del posto, nel dopoguerra. Circa 3500 bimbi, rimasti orfani, senza dimora e denutriti, grazie al coraggio e all’impegno di questa donna, nominata Presidente della Commissione Pro Bimbi di Cassino, vennero trasferiti con i cosiddetti Treni della Felicità ed accolti da famiglie del Nord Italia. Convogli speciali che permisero a questi piccoli, reduci di una brutta e cattiva guerra, di poter finalmente trovare un po’ di pace e serenità.

L’intervento di Maria Concetta Tamburrini, Assessore alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Cassino, è stato seguito dalla relazione di Claudia Spina, Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha parlato di “La parola e l’ascolto. Riflessioni pedagogico – educative sulla lettura nella prima infanzia”. Davide Fischanger, esperto di letture a vivavoce, ha affrontato il tema “Un treno di storie, l’esperienza di letture a vivavoce presso il Nido d’Infanzia Comunale ‘Maria Maddalena Rossi’”. La cofondatrice della libreria per ragazzi Giannino Stoppani e dell’Accademia Drosselmeier di Bologna, la pedagogista Grazia Gotti ha incentrato il suo intervento su “Una madre costituente Maria Maddalena Rossi, le donne e la politica”. L’interessantissimo convegno ha visto, tra gli altri, la partecipazione della Professoressa Rosella Tomassoni, delegata dal Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, prof. Marco dell’Isola, ovviamente del Sindaco di Cassino Enzo Salera, di Francesco Di Giorgio, autore del libro “Il dopoguerra nel Lazio meridionale, i bimbi di Cassino e Maria Maddalena Rossi, madre della Repubblica” e di Beatrice Moretti, curatrice della prefazione. In rappresentanza delle Ferrovie dello Stato Massimo Fiorini, Responsabile Unità Circolazione Cassino. Ed ancora la testimonianza diretta del signor Mario Rufo, originario di San Donato Val di Comino, oggi novantenne, e testimone diretto perchè uno dei tantissimi bambini ad essere salito su uno di quei convogli per trovare ospitalità in una famiglia di Poggibonsi in provincia di Siena. Una mattinata intensa fatta di storia, letteratura, cultura, pedagogia e ricordi. Prossimo appuntamento venerdì 31 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso la Villa Comunale di Frosinone: “Leggere per sognare: dal nido alla biblioteca, crescendo nella lettura – Percorso nel futuro: guida ai lettori di domani”.

TG24 HA SEGUITO L’EVENTO. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.