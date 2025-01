Convegno ‘Il Pnrr nei Piccoli Comuni’, Torrice esempio da seguire (VIDEO) | TG24.info

In totale sono 5 i milioni ottenuti dal Comune di Torrice grazie ai fondi statali e regionali e il Pnrr. Il convegno di ieri che si è tenuto proprio a Torrice ha voluto rimarcare proprio l’importanza dei fondi per i piccoli comuni, prendendo ad esempio l’Ente guidato dal sindaco Alfonso Santangeli che si è attivato riuscendo ad ottenere fondi preziosi per il territorio.

Un convegno, “Il Pnrr nei piccoli comuni”, dedicato all’approfondimento delle possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo e la valorizzazione dei piccoli comuni, attraverso il contributo di esperti e figure istituzionali. Tante le presenze importanti, dall’On. Pasquale Ciacciareli, Assessore Urbanistica Regione Lazio, al Dott. Riccardo Mastrangeli, Sindaco della Città di Frosinone, all’Ing. Luigi Urbani, Dirigente Segreteria Tecnico Operativa EgAto 5 al Dott. Andrea Ferri, Vice Direttore Dipartimento Finanza Locale IFE. A moderare, Maria Rita Grieco, Vice Direttore del Tg1.

A Torrice sono diversi i progetti messi in cantiere e realizzati: dalla scuola materna in via Umberto I, alla realizzazione dell’area Fitness; la sistemazione piazza Emigranti, la riqualificazione dell’area mercatale in piazza Emigranti, la realizzazione dell’asilo nido adiacente la scuola di San Mosè, l’eliminazione delle barriere architettoniche nella palestra comunale, la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in via Campo S. Giovanni, la pubblica illuminazione, il programma sperimentale Mangia Plastica, i fondi per la digitalizzazione.

“Il Convegno organizzato nel Comune di Torrice per illustrare l’opportunità offerta dal PNRR, con particolare riguardo ai piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti – ha spiegato Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio – ha costituito, anche grazie alla presenza di autorevoli rappresentanti come la Vice Direttrice del Tg1, Dott.ssa Grieco, un importante occasione di confronto istituzionale per garantire ai comuni il giusto supporto, la giusta collaborazione ed informazione da parte dei rappresentanti dei vari livelli di governo, nell’attuazione delle misure previste.

Il nostro paese infatti ha avuto nel PNRR, considerando il particolare momento storico sociale post pandemico, una preziosa occasione di ripresa rappresentata da un programma di investimenti di un importo complessivo di 191, 5 miliardi di euro.

tale importante programma di investimenti ha comportato però, come altra faccia della medaglia, l’emersione delle varie difficoltà esistenti nella macchina amministrativa, in particolare nei piccoli comuni.

Da qui l’esigenza di intervenire sul personale, per garantire la presenza di un corpo burocratico specializzato, mediante la creazione di un fondo del Ministero dell’Interno per assunzioni a tempo determinato.

Nella comprensione della incompatibilità tra i tempi delle procedure così come regolamentate e la complessità del PNRR, abbiamo ritenuto necessario, nell’ambito della Legge di Semplificazione Urbanistica, l’introduzione di procedure semplificate di variante urbanistica per l’attuazione degli interventi PNRR.

Ringrazio il Sindaco di Torrice Santangeli e tutti gli intervenuti per l’importante momento di confronto”.

I ringraziamenti e i saluti vanno a tutti i cittadini presenti e quelli che ci hanno seguito in streaming; a Maurizio Federico presidente Aci Frosinone e presidente Confservizi Lazio, il Sindaco Rocco Pantanella di Rocca d’Arce, il comandante dei Carabinieri Vincenzo Fiorillo, il comandante della polizia locale Gianluca Testani, la protezione civile, tutte le associazioni del territorio.

