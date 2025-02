Controlli Nas nelle strutture assistenziali di Viterbo, chiusa una casa di riposo | TG24.info

I Carabinieri del NAS di Viterbo, nell’ambito dei controlli alle strutture socio assistenziali, hanno svolto mirati controlli nella provincia di Rieti.

In particolare, nella Bassa Sabina, sono state riscontrate irregolarità in una casa di riposo, segnalando i titolari alle competenti autorità sanitarie ed amministrative quali Regione Lazio, locale comune ed ASL di Rieti.

L’Ente comunale, a seguito delle violazioni accertate, ha determinato la chiusura della casa di riposo disponendo altresì la ricollocazione degli ospiti anziani in altre strutture idonee.

Tale provvedimento è scaturito principalmente perché la casa di riposo era condotta in assenza dell’autorizzazione amministrativa per il funzionamento, formalmente scaduta. Inoltre sono state riscontrate reiterate carenze di carattere strutturale, organizzativo e funzionale nel corso delle visite ispettive. In particolare è stato accertato l’assenza delle figure professionali previste dalla normativa Regionale, quali Responsabile di struttura, assistente sociale ed educatore professionale nonché un’assistenza giornaliera agli anziani risultava sistematicamente inferiore al tempo determinato dall’ASL di Rieti nel corso delle valutazioni multidimensionali.