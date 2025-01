Consorzio Industriale del Lazio, il Commissario Trequattrini: “Vero motore di sviluppo per il territorio” (VIDEO) | TG24.info

La Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il Consigliere regionale Daniele Maura e il Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, hanno illustrato ieri pomeriggio durante una conferenza stampa, i progetti e le attività messe in campo proprio dal Consorzio per sostenere il tessuto industriale regionale.

Tra i punti analizzati dal Commissario Trequattrini ci sono:

𝘾𝙤𝙣𝙨𝙤𝙧𝙯𝙞𝙤 𝙍𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙚 per migliorare l’impatto sociale e ambientale, rendendo l’operato dell’Ente sempre più trasparente e orientato al bene del territorio;

𝙄𝙣𝙛𝙧𝙖𝙨𝙩𝙧𝙪𝙩𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙚 𝙄𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 con un piano d’intervento sul capitale infrastrutturale e, al tempo stesso, una valorizzazione delle aree industriali disponibili, pronte per accogliere nuove opportunità.

𝙍𝙞𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙪𝙩𝙤 che sta procedendo su due direttrici, l’ingresso di nuovi Comuni che hanno manifestato la volontà di entrare nella compagine societaria del Consorzio (Distretto della Ceramica, Civitavecchia, Formello e Strangolagalli) e la piena collaborazione alla riforma della norma regionale.

“Ci impegniamo ogni giorno per costruire un Consorzio che non sia solo un ente di gestione, ma un vero motore di sviluppo per il Lazio, in grado di rispondere alle sfide di oggi e di domani – ha sottolineato il Commissario Trequattrini – Grazie a tutti coloro che condividono questa visione e collaborano con noi per trasformarla in realtà”.

TG24 HA SEGUITO LA CONFERENZA STAMPA. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO, ASCOLTATE LE PAROLE DELL’ASSESSORE ANGELILLI E DEL COMMISSARIO TREQUATTRINI.