Conguagli Saf, De Angelis ringrazia la Regione | TG24.info

La Regione Lazio oggi ha deliberato il provvedimento ‘spalma debiti’ in favore dei Comuni ciociari. Il presidente della Saf, Fabio De Angelis ringrazia il governo Rocca.

“Un atto di grande fiducia – ha detto Fabio De Angelis – per il quale esprimo gratitudine umana e istituzionale al Presidente Francesco Rocca e alla sua Giunta, in particolare all’Assessore al Bilancio e Agricoltura Giancarlo Righini, che ha lavorato in questi giorni alla soluzione di una crisi che oltre ai bilanci di molti comuni della nostra provincia, avrebbe paralizzato l’intero ciclo dei rifiuti urbani. Un ringraziamento, inoltre, al consigliere Daniele Maura, componente delle commissioni Ambiente e Bilancio, che ho sostenuto l’iniziativa della SAF.

Il provvedimento deliberato questa mattina dalla Giunta Regionale del Lazio – aggiunge De Angelis – consente a Saf SpA di consolidare il percorso di risanamento intrapreso dalla nuova governance e mette al riparo i bilanci dei comuni che avrebbero dovuto subito onorare il saldo dei conguagli per i maggiori oneri sostenuti dalla Società Ambiente Frosinone a partire dal periodo 2007/2012.

La misura ‘spalma debiti’ deliberata dalla Regione Lazio – che anticipa a Saf SpA le somme dovute dai comuni per effetto dei conguagli – è un atto di chiara e concreta sensibilità del governo regionale nei confronti della nostra provincia. Ma è anche un provvedimento che consentirà di proseguire nelle attività di ammodernamento dell’impianto di Colfelice, con investimenti mirati all’introduzione delle tecnologie più funzionali alle nuove sfide dell’economia circolare. Recuperare più materia, produrre energia pulita, tutela ambientale sono e restano, di pari passo con la puntuale e oculata gestione delle risorse economiche, obiettivi prioritari di Saf SpA, pienamente in linea con la sua natura pubblica e con la sua missione di tutela del territorio”.