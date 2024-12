Congresso Women Support Women, al centro la prevenzione e il corretto percorso di cure | TG24.info

Si è appena conclusa l’edizione del congresso WSW (Women Support Women), che si è svolta nei giorni del 28 aprile e del 24 e 25 maggio all’interno della sede dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione ad Avezzano, edizione che è coincisa con il ventennale dalla nascita dell’Associazione I Girasoli di Avezzano.

Un appuntamento all’insegna della formazione e dell’informazione dove è stato ribadito l’impegno degli addetti ai lavori a sensibilizzare in maniera corretta la società civile, sia nell’ambito della prevenzione che nell’ambito di un corretto e adeguato percorso di cure. I Girasoli, in collaborazione con i medici dell’ospedale di Avezzano e dell’Università Sapienza di Roma promuovono da sempre iniziative divulgative e facilitano l’accesso alle cure permettendo una continuità assistenziale dei pazienti oncologici dalla diagnosi al follow-up. La diagnosi di tumore è un momento toccante, difficile, che molto spesso allontana la persona che ne è affetta dal proprio tessuto sociale e dalle proprie attività quotidiane creando delle difficoltà anche lavorative.

Nel congresso sono state affrontati i problemi sanitari emergenti come i disturbi del comportamento negli adolescenti e tematiche delicate legate al mondo dell’oncologia come l’HPV, in tumore del cavo orale ed il carcinoma mammario. Spiega la dott.ssa Benedetta Cerasani, presidente dell’Associazione I Girasoli: “abbiamo raccolto il suggerimento di alcuni partecipanti della precedente edizione i quali ci chiedevano di porre una particolare attenzione verso il benessere degli operatori, a tal fine un’intera sessione è stata dedicata alla dimensione della cura, alle tecniche di rilassamento ed al valore della comunicazione. Riguardo l’obiettivo di sensibilizzare e formare i cittadini nell’essere attivi in situazioni di emergenza, grazie alla presenza del professor Mingoli e’ stato eseguito il corso ‘Stop the bleed’ come fermare un’emorragia quando questa si verifica”.

Madrina, per il secondo anno consecutivo, è stata la dottoressa Maria Consiglio Visco Marigliano che ha sottolineato l’importanza di una corretta e precisazione comunicazione circa i temi affrontati nell’ambito dell’incontro

Il responsabile scientifico del congresso è stato il professor Alessandro De Luca, chirurgo oncoplastico docente dell’Università Sapienza. La segreteria organizzativa è stata curata da H-Solution. L’evento ha visto il riconoscimento dell’Alto patrocinio della Regione Abruzzo ed il patrocinio del Comune di Avezzano.