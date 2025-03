Congresso provinciale di Azione, grande partecipazione a Isola del Liri (VIDEO) | TG24.info

Si è tenuto ieri pomeriggio a Isola del Liri il Congresso provinciale di Azione. Fissati gli obiettivi che da qui ai prossimi mesi vedrà impegnato il gruppo di Azione della provincia di Frosinone. Nel corso del congresso che ha visto anche la presenza di Alessio D’Amato, sono stati eletti i nuovi organismi. All’unanimità Massimiliano Quadrini è stato eletto nuovo presidente provinciale; Antonello Antonellis è stato eletto segretario. Eletti, sulla base delle competenze e dell’impegno, i 24 membri che compongono la direzione.

“Sono orgoglioso di rappresentare il partito di Azione e ringrazio ognuno di voi – ha detto a margine del congresso Massimiliano Quadrini – così come ringrazio il segretario Antonello Antonellis ed Alessio D’Amato, per la fiducia e la stima. Stiamo costruendo una casa comune destinata a durare nel tempo perché fondata su solide basi. C’è tutto in questa nomina, il mio impegno, la mia passione, il mio modo di fare politica in maniera plurale, in mezzo alla gente, e di intendere una comunità. Sono onorato di rappresentare la grande famiglia di Azione che sento profondamente come la mia e la nostra casa. Lavoreremo per promuovere questo territorio mettendo al centro i temi che ci stanno più a cuore: la salute, i giovani, l’occupazione, le imprese e le infrastrutture. Voglio essere il presidente di tutti, per tutti”.

Numerosi i temi trattati nel corso del congresso; tanti anche gli interventi, a testimoniare l’interesse e lo spirito plurale di Azione.

Il gruppo ciociaro vuole portare avanti idee ritenute centrali per ridare speranza al territorio, a tanti giovani sfiduciati, a tante persone in difficoltà. In particolare, fra gli obiettivi/proposte ci sono: il tema del mercato del lavoro con una formazione continua, per rispondere alle richieste che vengono dal mondo produttivo; una sanità che non obbliga più di fare i pendolari della salute, ma trovare risposte nelle nostre strutture; spingere sulle nuove forme di produzione energetica, con autorizzazione di quelle strutture di nuova tecnologia sicura. Attenzione alle comunità energetiche, per andare incontro alla riduzione dei costi per le famiglie; trasporti che siano adeguati ai tempi moderni, spingendo ad attivare tecnologie all’avanguardia anche sul nostro territorio, dall’Alta Velocità, al possibile nuovo aeroporto, dalla maggiore interazione con il porto di Gaeta, al collegamento tra la Sora-Atina con Isernia; raggiungere l’obiettivo della tariffa unica regionale dell’acqua; l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti attivando, come in altre Regioni, l’istituzione degli Egato provinciali, e non già il populismo sull’argomento; spingere per l’istituzione di nuovi corsi universitari più attinenti alle eccellenze produttive in provincia (dal farmaceutico, all’ automotrice, dall’aerospaziale all’agricoltura di qualità), e l’ampliamento del numero degli ITS, in modo da dare uno sbocco concreto ai giovani; favorire la diffusione della cultura tra le nuove generazioni, favorendo la lettura di quella sterminata letteratura locale e nazionale che abbiamo; semplificare le procedure amministrative ad ogni livello, per incentivare ad investire nel tessuto produttivo, nel commercio, nelle strutture turistiche; trasparenza assoluta sugli atti amministrativi, dagli incarichi alle gare.

“Questi sono i nostri obiettivi- ha spiegato il gruppo di Azione – che porteremo all’attenzione del partito nazionale e regionale. Su queste linee intendiamo confrontarci con gli altri attori, iniziando dal prossimo rinnovo del Consiglio Provinciale, consci che sarà un percorso difficile ma, per questo, più sfidante”.

TG24 HA SEGUITO I LAVORI DEL CONGRESSO. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.